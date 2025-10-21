Kota: दिवाली के दिन सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, घर जाने के दौरान बाइक का बिगड़ा संतुलन

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
Youth Died On Diwali: कोटा जिले के रावतभाटा थाना क्षेत्र में दिवाली के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। खुशियों के पर्व पर घर में मातम छा गया। मृतक की पहचान 30 साल के नरेश कुमार मेहरा निवासी भैंसरोडगढ़ के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार नरेश रावतभाटा से अपने घर भैंसरोडगढ़ की ओर जा रहा था। देर शाम रास्ते में उसकी बाइक का अचानक संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार के कारण वह सड़क पर गिर पड़ा और सिर के बल चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।
स्थानीय लोगों की मदद से घायल नरेश को एंबुलेंस से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती किया, लेकिन उपचार के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवारजन कोहराम मच गया। दीपावली की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं।
एएसआई भारत सिंह ने बताया कि नरेश के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। अस्पताल में भर्ती के दौरान उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया गया। मंगलवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।
