रमेश रूलानिया हत्याकांड के आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित, पुलिस अधीक्षक ऋचा ने दिए ये आदेश

दरअसल कुचामनसिटी शहर के स्टेशन रोड स्थित एक जिम में सुबह करीब छह बजे वर्कआउट करने गए बाइक एजेंसी संचालक रमेश रूलानिया की नकाबपोश बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लॉरेंस विश्नोई गैंग के सहयोगी रोहित गोदारा के गुर्गे विरेंद्र चारण ने ली है। पोस्ट में लिखा: ‘जो भी हमारे फोन को इग्नोर और अनसुना करें, वो तैयार रहे, सबकी बारी आने वाली है।’ वारदात के पीछे एक साल पहले व्यापारी से रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है।