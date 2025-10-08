Patrika LogoSwitch to English

कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड के आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित, पुलिस अधीक्षक ऋचा ने दिए ये आदेश

Kuchaman City Crime News: एसपी ऋचा तोमर ने आदेश जारी कर बताया कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करेगा उसे 25 हजार का ईनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

3 min read

कुचामन शहर

image

Akshita Deora

Oct 08, 2025

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Ramesh Rulania Murder Case: कुचामन शहर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के अज्ञात आरोपी पर डीडवाना-कुचामन पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने 25 हजार का ईनाम घोषित किया है। एसपी तोमर ने आदेश जारी कर बताया कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करेगा उसे 25 हजार का ईनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

दरअसल कुचामनसिटी शहर के स्टेशन रोड स्थित एक जिम में सुबह करीब छह बजे वर्कआउट करने गए बाइक एजेंसी संचालक रमेश रूलानिया की नकाबपोश बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लॉरेंस विश्नोई गैंग के सहयोगी रोहित गोदारा के गुर्गे विरेंद्र चारण ने ली है। पोस्ट में लिखा: ‘जो भी हमारे फोन को इग्नोर और अनसुना करें, वो तैयार रहे, सबकी बारी आने वाली है।’ वारदात के पीछे एक साल पहले व्यापारी से रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है।

3 गोली चलाईं, एक लगी

हमलावर ने मृतक रमेश पर तीन गोली चलाईं। जिनमें एक गोली उसके दाएं कंधे पर लगी। जिम में मौजूद युवकों ने रूलानिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी के साथी जिम के नीचे एक स्कार्पियो में थे। वारदात के बाद गाड़ी को कुचामन गेट की तरफ दौड़ाकर ले गए।

स्पीड में दौड़ाकर ले गए लग्जरी कार

लोगों ने बताया कि घटना के समय एक सफेद रंग की लग्जरी कार तेज रफ्तार कुचामन गेट की तरफ दौड़ती हुई नजर आई। उसमें कितने लोग थे, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है।

आरोपियों को पकड़ने के लिए हुआ टीमों का गठन

स्थानीय विधायक राज्यमंत्री विजयसिंह चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसओजी के डीआइजी परिस देशमुख व अजमेर रेंज आइजी राजेन्द्र सिंह, डीडवाना-कुचामन एसपी ऋचा तोमर सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी कुचामन पहुंचे। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है।

थाना बना छावनी

थाना के बाहर बढते प्रदर्शनकारियों को देखते हुए डीडवाना-कुचामन जिले की पुलिस के जवान कुचामन पहुंच गए। साथ पुलिस ने सुरक्षा व बढते आक्रोश को देखते हुए आरएसी जवान भी बुलाए जिससे सुबह से ही पुलिस थाना छावनी में तब्दील हो गया।

बंद रखा शहर, नहीं उठाया शव, परिजन आक्रोशित

परिजन व शहरवासियों ने देर शाम तक मृतक का शव नहीं उठाया और न ही पोस्टमार्टम करवाया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक के परिजन, जाट समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने कुचामन थाने के सामने धरना देकर विरोध-प्रदर्शन किया। वारदात के विरोध में कुचामनशहर बंद रखा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

करोड़ों की रंगदारी बनी हत्या का कारण

पुलिस सूत्रों और परिजनों के अनुसार व्यापारी रूलानिया को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की ओर से करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही थीं। धमकी में कहा गया कि अगर तय समय पर पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। व्यापारी ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ही गैंग के गुर्गे ने इस घटना को अंजाम दिया।

सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट: पत्रिका

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

हत्या के बाद वीरेन्द्र चारण नाम से सोशल मीडिया पर बने अकाउंट से एक पोस्ट की गई, जिसमें वारदात की जिम्मेदारी ली गई। साथ ही लिखा, ’हमने उसे एक साल पहले फोन किया था, तब उसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहा था, मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट भी नहीं दूंगा, ले लेना। आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते। थोड़ा वक्त लग सकता है, सबकी बारी आएगी।’ चारण, रोहित गोदारा का गुर्गा बताया जा रहा है।

