कुशीनगर में क्रेटा गाड़ी का तांडव, ब्रेक की जगह दबा एक्सीलेटर… दुकान तोड़ घुसी अंदर, मौके पर अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक मिश्रौली निवासी पप्पू पाण्डेय की चौराहे पर किराने की दुकान है। उनके बेटे भोलू पाण्डेय शुक्रवार को एक सेकंड हैंड क्रेटा कार खरीदकर घर लाए थे। शनिवार सुबह पूजा-पाठ के बाद भोलू पाण्डेय अपने घर के एक छोटे बच्चे और एक अन्य साथी के साथ कार से चौराहे पर स्थित अपनी किराने की दुकान पर आ रहे थे। मिश्रौली चौराहा पर कप्तानगंज-नेबुआ नौरंगिया मुख्य सड़क पर पहुंचते ही कप्तानगंज की ओर कार मोड़ने के लिए उन्होंने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, फिर क्या था कार हवा में उड़ी और पहले एक बिजली के खंभे से टकराई और फिर सीधे बंद दुकान में जा घुसी। दुकान के बाहर खड़ी बाइक भीषण टक्कर मारी जिससे बाइक के परखच्चे उड़े, संयोग ठीक रहा कि कार में एक बच्चे सहित तीन लोग थे, जिन्हें कोई चोट नहीं आई।