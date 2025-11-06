बिहार में चुनाव, यूपी में नाकेबंदी…अलर्ट पर कुशीनगर पुलिस

फोटो सोर्स: पत्रिका, बिहार चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान
बिहार में आज से मतदान शुरू है इसके मद्देनजर कुशीनगर पुलिस अलर्ट पर है, बिहार से लगने वाली सीमाई क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुशीनगर पुलिस बिहार राज्य से आने-जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। इसके अतिरिक्त, बिहार सीमा पर स्थित सभी पुलिस चौकियों और पिकेट्स पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। SP कुशीनगर केशव कुमार ने बताया कि चुनाव के साथ-साथ शराब और पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस बिहार से आने-जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों का सत्यापन कर रही है। सत्यापन के दौरान ड्राइवरों के नाम, नंबर और गाड़ियों के पंजीकरण संख्या को रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि कुशीनगर की 90 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार राज्य से लगती है, जिस पर 12 थाने और 36 पुलिस चौकियां व पिकेट्स स्थित हैं।बिहार सीमा से सटे बाजारों और कस्बों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। इन क्षेत्रों में डायल 112 सेवा को भी सक्रिय किया गया है। NH 28 और NH 28B पर भी चौकसी कड़ी कर दी गई है। आबकारी विभाग भी लोकल पुलिस के साथ सक्रिय है।
SP कुशीनगर केशव कुमार ने बताया कि जिले से सटी बिहार सीमा पर पांच चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां संदिग्ध वाहनों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। ये चेकपोस्ट बांसी, पनियहवा, सलेमगढ़, बहादुरपुर और तमकुहीराज सीमा पर बनाए गए हैं। इन रास्तों से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है और उनका पूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं उनके द्वारा की जा रही है।
