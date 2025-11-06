बिहार में चुनाव, यूपी में नाकेबंदी…अलर्ट पर कुशीनगर पुलिस

पुलिस बिहार से आने-जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों का सत्यापन कर रही है। सत्यापन के दौरान ड्राइवरों के नाम, नंबर और गाड़ियों के पंजीकरण संख्या को रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि कुशीनगर की 90 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार राज्य से लगती है, जिस पर 12 थाने और 36 पुलिस चौकियां व पिकेट्स स्थित हैं।बिहार सीमा से सटे बाजारों और कस्बों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। इन क्षेत्रों में डायल 112 सेवा को भी सक्रिय किया गया है। NH 28 और NH 28B पर भी चौकसी कड़ी कर दी गई है। आबकारी विभाग भी लोकल पुलिस के साथ सक्रिय है।