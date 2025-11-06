UP Crime: लखनऊ में मासूम के साथ दरिंदगी – सोशल मीडिया की दोस्ती बनी दर्दनाक साजिश

पीड़िता के परिजनों ने दो दिन बाद जब बेटी से बातचीत की, तब घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों ने सरोजिनी नगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी युवकों की पहचान हो चुकी है और दो को गिरफ्तार किया गया है। घटना की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तीसरे की तलाश जारी है। पीड़िता को चिकित्सीय सहायता और काउंसलिंग उपलब्ध कराई जा रही है।