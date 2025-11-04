82 वर्षीय पूर्व सैनिक की न्याय की लड़ाई पर अदालत सख्त, रक्षा मंत्रालय पर 20 हजार का जुर्माना

उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को अपने आदेश में अधिकरण को निर्देश दिया कि इस मामले की निष्पादन कार्यवाही शीघ्रता से पूरी की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी न तो पेंशन जारी हुई और न ही संबंधित अधिकारियों ने कोई ठोस कार्यवाही की। अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय, जो लक्ष्मण सिंह का पक्ष रख रहे हैं, ने अधिकरण के समक्ष पूरा घटनाक्रम विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशों के बावजूद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। यह एक सैनिक के अधिकारों की उपेक्षा का उदाहरण है, जो अपनी पूरी उम्र देश की सेवा में लगा चुका है।