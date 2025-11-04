Mukhtar Ansari Land: जहां कभी माफिया का बंगला था, अब वहीं बसेगें गरीबों के सपनों के घर-डाली बाग की लॉटरी आज

एलडीए ने पहले इस योजना की लॉटरी 10 और 11 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित की थी, लेकिन अब उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार यह लॉटरी आज मंगलवार (4 नवम्बर) को आयोजित की जाएगी। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों की सूची तैयार की गई है। लॉटरी केवल उन्हीं पात्र आवेदकों के बीच निकाली जाएगी। पहले दिन आरक्षित श्रेणी (EWS, SC/ST, विकलांग आदि) के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, जबकि दूसरे दिन सामान्य श्रेणी के आवेदकों के बीच चयन प्रक्रिया होगी। लॉटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में किया जा रहा है, और इसमें वीडियो प्रसारण की व्यवस्था रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।