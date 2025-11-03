UP Home Guard Bharti: योगी सरकार का युवाओं को तोहफा- अब हर घर से उठेगा एक रक्षक

UP Government Jobs: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक और बड़ा अवसर खोल दिया है। लंबे समय से लंबित होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब शासन ने हरी झंडी दे दी है। 45 हजार से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसका शासनादेश जारी करने के साथ-साथ पूरी गाइडलाइन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को एनरोलमेंट और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। शासन के इस निर्णय से प्रदेशभर के बेरोजगार युवाओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है।