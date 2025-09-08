जेल में बंद था पिता, मौलाना ने बेटे का करवा दिया धर्मांतरण, विपिन से बना दिया ‘नूर आलम’

पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया है और मौलाना मुजीबुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। खड्डा थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या मौलाना ने अन्य परिवारों के साथ भी इस तरह की गतिविधियां की हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यह कोई संगठित गिरोह का हिस्सा है, जैसा कि कुशीनगर में पहले भी धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं।