जेल में बंद था पिता, मौलाना ने बेटे का करवा दिया धर्मांतरण, विपिन से बना दिया ‘नूर आलम’

कुशीनगर : जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के मनसा छपरा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार की गरीबी का फायदा उठाकर एक मौलाना ने उनके बेटे का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया।
मनसा छपरा गांव के निवासी महेंद्र कुशवाहा 10 साल पहले एक अपराध के मामले में जेल चले गए थे। सजा काटकर हाल ही में जब वे घर लौटे, तो उन्हें अपने बड़े बेटे विपिन कुशवाहा के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। उनकी पत्नी ने बताया कि विपिन कोहरगड्डी स्थित एक मदरसे में रह रहा है। यह सुनकर महेंद्र तुरंत अपने बेटे को लाने के लिए मदरसे पहुंचे।
वहां उन्होंने पाया कि मदरसे के मौलाना मुजीबुर्रहमान ने उनके बेटे को अपने कब्जे में रखा हुआ था। जब महेंद्र ने अपने बेटे को वापस मांगा, तो मौलाना ने न केवल इंकार कर दिया, बल्कि उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गया। महेंद्र ने तुरंत इसकी शिकायत खड्डा थाने में दर्ज कराई।
सूचना मिलते ही खड्डा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विपिन को मौलाना के चंगुल से मुक्त कराया और उसे परिवार को सौंप दिया। पुलिस ने मौलाना मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मौलाना ने महेंद्र के परिवार की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उन्हें भोजन, कपड़े और पैसे का लालच दिया था। इसके बाद विपिन का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदलकर 'नूर आलम' रख दिया गया।
महेंद्र ने बताया कि जेल से लौटने के बाद अपने परिवार की स्थिति देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, "मैं अब मेहनत करके अपने परिवार का भरण-पोषण करूंगा और उन्हें सम्मानजनक जीवन दूंगा।"
पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया है और मौलाना मुजीबुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। खड्डा थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या मौलाना ने अन्य परिवारों के साथ भी इस तरह की गतिविधियां की हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यह कोई संगठित गिरोह का हिस्सा है, जैसा कि कुशीनगर में पहले भी धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं।
पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है। मौलाना मुजीबुर्रहमान से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य लोग भी इस कथित धर्मांतरण रैकेट में शामिल हैं। साथ ही, विपिन की मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच के लिए उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।