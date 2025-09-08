Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कुशीनगर

जेल में बंद था पिता, मौलाना ने बेटे का करवा दिया धर्मांतरण, विपिन से बना दिया ‘नूर आलम’

कुशीनगर में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां एक मौलाना ने युवक का धर्मपरिवर्तन करवा दिया। युवक विपिन का पिता 10 साल से जेल में बंद था।

कुशीनगर

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 08, 2025

कुशीनगर में मौलाना को किया गया गिरफ्तार, PC- UP Police

कुशीनगर : जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के मनसा छपरा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार की गरीबी का फायदा उठाकर एक मौलाना ने उनके बेटे का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया।

10 साल पहले जेल गया था पिता

मनसा छपरा गांव के निवासी महेंद्र कुशवाहा 10 साल पहले एक अपराध के मामले में जेल चले गए थे। सजा काटकर हाल ही में जब वे घर लौटे, तो उन्हें अपने बड़े बेटे विपिन कुशवाहा के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। उनकी पत्नी ने बताया कि विपिन कोहरगड्डी स्थित एक मदरसे में रह रहा है। यह सुनकर महेंद्र तुरंत अपने बेटे को लाने के लिए मदरसे पहुंचे।

ये भी पढ़ें

कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में नहीं पहुंचे अफसर, बेबी रानी बोलीं- सीएम से करूंगी शिकायत
आगरा
image

वहां उन्होंने पाया कि मदरसे के मौलाना मुजीबुर्रहमान ने उनके बेटे को अपने कब्जे में रखा हुआ था। जब महेंद्र ने अपने बेटे को वापस मांगा, तो मौलाना ने न केवल इंकार कर दिया, बल्कि उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गया। महेंद्र ने तुरंत इसकी शिकायत खड्डा थाने में दर्ज कराई।

पुलिस ने मौलाना को किया गिरफ्तार

सूचना मिलते ही खड्डा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विपिन को मौलाना के चंगुल से मुक्त कराया और उसे परिवार को सौंप दिया। पुलिस ने मौलाना मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मौलाना ने महेंद्र के परिवार की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उन्हें भोजन, कपड़े और पैसे का लालच दिया था। इसके बाद विपिन का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदलकर 'नूर आलम' रख दिया गया।

महेंद्र ने बताया कि जेल से लौटने के बाद अपने परिवार की स्थिति देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, "मैं अब मेहनत करके अपने परिवार का भरण-पोषण करूंगा और उन्हें सम्मानजनक जीवन दूंगा।"

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया है और मौलाना मुजीबुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। खड्डा थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या मौलाना ने अन्य परिवारों के साथ भी इस तरह की गतिविधियां की हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यह कोई संगठित गिरोह का हिस्सा है, जैसा कि कुशीनगर में पहले भी धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं।

पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है। मौलाना मुजीबुर्रहमान से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य लोग भी इस कथित धर्मांतरण रैकेट में शामिल हैं। साथ ही, विपिन की मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच के लिए उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

पत्नी के सामने बीच सड़क पर पति को मारी गोलियां; मौत, 6 साल पहले की रंजिश बनी वजह
झांसी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 08:24 pm

Published on:

08 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / जेल में बंद था पिता, मौलाना ने बेटे का करवा दिया धर्मांतरण, विपिन से बना दिया ‘नूर आलम’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.