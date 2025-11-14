बुद्ध की नगरी में अनैतिक गतिविधियां… गेस्ट हाउस में पुलिस के पहुंचते ही मची भगदड़, हिरासत में दो दर्जन युवक-युवतियां

पुलिस सभी जोड़ों को हिरासत में लेकर पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और उनके नाम-पते दर्ज किए बता दें कि एन.के. गेस्ट हाउस कसया थाना क्षेत्र के भैंसहा हिरन्नापुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित है, पुलिस की छापेमारी लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। पकड़े गए सभी युवक-युवतियों को कसया थाने ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस गेस्ट हाउस को एक बार पहले भी देह व्यापार कराने के आरोप में सील किया गया था, पुनः यही काम करते पकड़े जाने पर दुबारा इस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया।