बुद्ध की नगरी में अनैतिक गतिविधियां… गेस्ट हाउस में पुलिस के पहुंचते ही मची भगदड़, हिरासत में दो दर्जन युवक-युवतियां

कुशीनगर के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र होने के कारण जिले में होटलों और गेस्ट हाउसों की भरमार है। बीते कुछ वर्षों से यहां देह व्यापार जैसी अनैतिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी है। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर शहर के एक गेस्ट हाउस पर दो घंटे तक छापेमारी चली।

कुशीनगर

image

anoop shukla

Nov 14, 2025

Up news, Kushinagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, गेस्ट हाउस में छापेमारी

कुशीनगर जिले में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है, हर बात पुलिस अभियान चलाती है जिसका असर कुछ दिनों तक रहता है लेकिन फिर वही काम होटलों और गेस्ट हाउसों में शुरू हो जाता है। शुक्रवार को जिले के कसया थानाक्षेत्र में भी यही नजारा देखने को मिला जब मुखबिर की सूचना पर एन.के. गेस्ट हाउस पर पुलिस और प्रशासन ने छापा मारा। पुलिस को देख वहां आए जोड़े पहले तो भागने की कोशिश किए लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने सभी को दबोच लिया। इस दौरान गेस्ट हाउस से करीब दो दर्जन युवक-युवतियों को हिरासत में लिया गया।

दो घंटे तक गेस्ट हाउस में चली छापेमारी, दो दर्जन प्रेमी जोड़े हिरासत में

पुलिस सभी जोड़ों को हिरासत में लेकर पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और उनके नाम-पते दर्ज किए बता दें कि एन.के. गेस्ट हाउस कसया थाना क्षेत्र के भैंसहा हिरन्नापुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित है, पुलिस की छापेमारी लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। पकड़े गए सभी युवक-युवतियों को कसया थाने ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस गेस्ट हाउस को एक बार पहले भी देह व्यापार कराने के आरोप में सील किया गया था, पुनः यही काम करते पकड़े जाने पर दुबारा इस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया।

अधिकारी बोले, हर हाल में रोकी जाएंगी अनैतिक गतिविधियां

SDM कसया संत राज सिंह बघेल ने कहा कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है और यहां से अनैतिक गतिविधियों को हर हाल में खत्म किया जाएगा।कसया थाना प्रभारी अभिनव मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों के नाम-पते नोट किए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ जारी है, बता दें कि बीते कुछ वर्षों से अनैतिक गतिविधियां की बाढ़ सी आ गई है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के कारण होटल और गेस्ट हाउस की भरमार है, हमेशा कारवाई होती है लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मामले ठंडे बस्ते में चला जाता है।

14 Nov 2025 11:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / बुद्ध की नगरी में अनैतिक गतिविधियां… गेस्ट हाउस में पुलिस के पहुंचते ही मची भगदड़, हिरासत में दो दर्जन युवक-युवतियां

