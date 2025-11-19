Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

बर्थडे ब्वॉय की मौत, पांच दोस्त सेलिब्रेशन कर लौट रहे थे घर… पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार

Kushinagar Accident : कुशीनगर में बुधवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में दो दोस्त की मौत हो गई। वहीं 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं। पांचों दोस्त अमन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे।

कुशीनगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 19, 2025

कुशीनगर में बर्थडे सेलिब्रेट कर लौट रहे 5 दोस्तों की कार पुलिया से टकराई, PC- X

कुशीनगर। कुशीनगर में बर्थडे ब्वॉय की हादसे में मौत हो गई। 5 दोस्त एक कार से बर्थडे सेलिब्रेट करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसा कुशीनगर के सोनवलिया थाना क्षेत्र के NH-28 पर सुकरौली चौकी के पास बुधवार सुबह 4 बजे के करीब हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में बर्थडे ब्वॉय समेत दो दोस्तों की मौत हो गई। वहीं तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं।

मृतकों में अमन गोंड (22) और नीलेश गोंड (23), दोनों सोनबरसा गांव के रहने वाले थे। अमन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और गोरखपुर में रहकर सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसका जन्मदिन मंगलवार को था। नीलेश की शादी मई 2025 में तय थी।

अमन जाने के लिए नहीं था तैयार

परिजनों के अनुसार, मंगलवार को अमन के चार दोस्त गोरखपुर पहुंचे और उसे जन्मदिन मनाने गांव ले आए। अमन मना करता रहा कि देर रात मकान मालिक गेट नहीं खोलेगा, लेकिन दोस्त नहीं माने। रात भर पार्टी की और तड़के चार बजे अमन को गोरखपुर छोड़ने निकले। नीलेश ही कार चला रहा था।

घायलों का गोरखपुर में चल रहा इलाज

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को तुरंत सुकरौली CHC पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने तीनों को गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने दो दोस्तों को मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

हादसे की खबर जैसे ही दोनों घरों में पहुंची, कोहराम मच गया। अमन के पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं, फोन पर खबर सुनते ही बेहोश हो गए। नीलेश की मां बार-बार चिल्ला रही है, 'मेरा छोटा बेटा कब आएगा, उसकी शादी करनी थी…' और रोते-रोते बार-बार गिर रही है।

image

19 Nov 2025 05:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / बर्थडे ब्वॉय की मौत, पांच दोस्त सेलिब्रेशन कर लौट रहे थे घर… पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार

