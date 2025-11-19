बर्थडे ब्वॉय की मौत, पांच दोस्त सेलिब्रेशन कर लौट रहे थे घर… पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार

कुशीनगर। कुशीनगर में बर्थडे ब्वॉय की हादसे में मौत हो गई। 5 दोस्त एक कार से बर्थडे सेलिब्रेट करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसा कुशीनगर के सोनवलिया थाना क्षेत्र के NH-28 पर सुकरौली चौकी के पास बुधवार सुबह 4 बजे के करीब हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में बर्थडे ब्वॉय समेत दो दोस्तों की मौत हो गई। वहीं तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं।