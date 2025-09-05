Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक करता था लड़कियों को बैड टच! टीचर्स डे पर सामने आई गुरूजी की घिनौनी हरकत

UP Crime: आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक लड़कियों को बैड टच करता था। टीचर्स डे पर गुरूजी की घिनौनी हरकत सामने आई है। जानिए पूरा मामला क्या है?

कुशीनगर

Harshul Mehra

Sep 05, 2025

UP Crime
आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक करता था लड़कियों को बैड टच। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक टीचर आशीर्वाद देने के बहाने छात्राओं को बैड टच करता था। छात्रा की शिकायत पर आरोपी टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया।

कुशीनगर में 'ऑपरेशन मजून'

दरअसल, कुशीनगर में पुलिस ने 'ऑपरेशन मजून' चलाया है। इस ऑपरेशन के चलते आरोपी टीचर तक पुलिस पहुंच सकी। इस ऑपरेशन के चलते कॉलेज में जाकर छात्राओं से कुशीनगर SP संतोष कुमार मिश्र संवाद कायम कर रहे हैं। साथ ही उन्हें बिना डर के अपनी बात कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। SP की बात से प्रेरित होकर एक छात्रा ने अपनी आपबीती बताई।

आशीर्वाद देने के बहाने बैड टच

कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने हेतिमपुर में कोचिंग चलाने वाले टीचर की हरकत के बारे में पुलिस को बताया। कोचिंग चलाने वाले टीचर पर आरोप है कि वह छात्राओं को छूकर उन्हें आशीर्वाद देता था, लेकिन छात्राएं इसे सहन कर लेंती। जब कुशीनगर SP ने कॉलेज में जाकर छात्राओं का हौंसला बढ़ाया तो उन्होंने टीचर की करतूत के बारे में शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीचर को हिरासत में लिया। पुलिस की पकड़ में आने के बाद टीचर ने कान पकड़कर माफी मांगी। साथ ही सभी छात्राओं को अपनी बहन-बेटी मानने की कसम खाई।

मामले में SSP ने क्या कहा?

फिलहाल टीचर को पुलिस ने सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया है। मामले को लेकर SP संतोष कुमार मिश्र का कहना है, '' महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने या उनपर अश्लील कमेंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।''

क्या है ऑपरेशन मजनू

ऑपरेशन मजनू का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, जैसे- पार्क, मॉल और कॉलेज के बाहर, लड़कियों और महिलाओं को परेशान करने वाले लड़कों या पुरुषों पर कार्रवाई करना है। अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों को इस ऑपरेशन के चलते हिरासत में लिया गया है।

Updated on:

05 Sept 2025 12:58 pm

Published on:

05 Sept 2025 12:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक करता था लड़कियों को बैड टच! टीचर्स डे पर सामने आई गुरूजी की घिनौनी हरकत

