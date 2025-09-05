आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक करता था लड़कियों को बैड टच! टीचर्स डे पर सामने आई गुरूजी की घिनौनी हरकत

कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने हेतिमपुर में कोचिंग चलाने वाले टीचर की हरकत के बारे में पुलिस को बताया। कोचिंग चलाने वाले टीचर पर आरोप है कि वह छात्राओं को छूकर उन्हें आशीर्वाद देता था, लेकिन छात्राएं इसे सहन कर लेंती। जब कुशीनगर SP ने कॉलेज में जाकर छात्राओं का हौंसला बढ़ाया तो उन्होंने टीचर की करतूत के बारे में शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीचर को हिरासत में लिया। पुलिस की पकड़ में आने के बाद टीचर ने कान पकड़कर माफी मांगी। साथ ही सभी छात्राओं को अपनी बहन-बेटी मानने की कसम खाई।