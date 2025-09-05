आशीर्वाद देने के बहाने शिक्षक करता था लड़कियों को बैड टच! टीचर्स डे पर सामने आई गुरूजी की घिनौनी हरकत

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक टीचर आशीर्वाद देने के बहाने छात्राओं को बैड टच करता था। छात्रा की शिकायत पर आरोपी टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया।
कुशीनगर में 'ऑपरेशन मजून'
दरअसल, कुशीनगर में पुलिस ने 'ऑपरेशन मजून' चलाया है। इस ऑपरेशन के चलते आरोपी टीचर तक पुलिस पहुंच सकी। इस ऑपरेशन के चलते कॉलेज में जाकर छात्राओं से कुशीनगर SP संतोष कुमार मिश्र संवाद कायम कर रहे हैं। साथ ही उन्हें बिना डर के अपनी बात कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। SP की बात से प्रेरित होकर एक छात्रा ने अपनी आपबीती बताई।
कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने हेतिमपुर में कोचिंग चलाने वाले टीचर की हरकत के बारे में पुलिस को बताया। कोचिंग चलाने वाले टीचर पर आरोप है कि वह छात्राओं को छूकर उन्हें आशीर्वाद देता था, लेकिन छात्राएं इसे सहन कर लेंती। जब कुशीनगर SP ने कॉलेज में जाकर छात्राओं का हौंसला बढ़ाया तो उन्होंने टीचर की करतूत के बारे में शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीचर को हिरासत में लिया। पुलिस की पकड़ में आने के बाद टीचर ने कान पकड़कर माफी मांगी। साथ ही सभी छात्राओं को अपनी बहन-बेटी मानने की कसम खाई।
फिलहाल टीचर को पुलिस ने सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया है। मामले को लेकर SP संतोष कुमार मिश्र का कहना है, '' महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने या उनपर अश्लील कमेंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।''
ऑपरेशन मजनू का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, जैसे- पार्क, मॉल और कॉलेज के बाहर, लड़कियों और महिलाओं को परेशान करने वाले लड़कों या पुरुषों पर कार्रवाई करना है। अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों को इस ऑपरेशन के चलते हिरासत में लिया गया है।