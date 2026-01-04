UP Weather: यूपी में कोहरे का कहर! आगरा, प्रयागराज समेत इन जिलों में अलर्ट, विज़िबिलिटी 0

UP Weather Update: यूपी के लोगों पर मानों जैसे गलन और कोहरे का कहर टूट पड़ा हो। मौसम विभाग ने आज यानी 4 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी करते हुए ठंड के लिहाज से अगले 24 घंटे बहुत भारी बताया है। IMD के रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को यूपी के अलग-अलग जिलों की शुरुआत घने कोहरे से होगी। साथ ही इन जिलों में कोल्ड-डे का अटैक भी देखने को मिलेगा। राज्य में इस समय बर्फीली पछुआ हवाओं ने ठंड और भी ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं कई इलाकों में तो विजिबिलिटी गिरकर 0 से 50 मीटर तक रह गई है।