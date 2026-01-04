UP Weather: यूपी में कोहरे का कहर! आगरा, प्रयागराज समेत इन जिलों में अलर्ट, विज़िबिलिटी 0

UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड | Image Source - Pinterest
UP Weather Update: यूपी के लोगों पर मानों जैसे गलन और कोहरे का कहर टूट पड़ा हो। मौसम विभाग ने आज यानी 4 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी करते हुए ठंड के लिहाज से अगले 24 घंटे बहुत भारी बताया है। IMD के रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को यूपी के अलग-अलग जिलों की शुरुआत घने कोहरे से होगी। साथ ही इन जिलों में कोल्ड-डे का अटैक भी देखने को मिलेगा। राज्य में इस समय बर्फीली पछुआ हवाओं ने ठंड और भी ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं कई इलाकों में तो विजिबिलिटी गिरकर 0 से 50 मीटर तक रह गई है।
आज सुबह से ही लोगों को ठंड का कहर देखने को मिलेगा। यूपी के अधिकांश जिलों में सुबह से ही घना कोहरा नजर देखने को मिलेगा। लखनऊ से लेकर नोएडा और गोरखपुर से आगरा तक ठंड के थर्ड डिग्री टॉर्चर से लोग कांप उठेंगे। IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। 4 जनवरी के लिए पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ जिलों में दिन में धूप भी खिलने की भी संभावना है।
मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत कई जिलों में IMD ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. यहां बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर, संभल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, शामली, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, सिद्धार्थनगर,चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, महराजगंज, कुशीनगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, आगरा, इटावा और फिरोजाबाद। इन जिलों में विज़िबिलिटी 200 से 500 मीटर नजर आ सकती है।
यूपी में इस साल बहुत भीषण ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर सरकार भी सतर्क है। सीएम योगी ने ठंड को देखते हुए राज्य के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही 24 घंटे में यूपी में सबसे कम तापमान हरदोई में दर्ज किया गया है। आज नोएडा का तापमान अधिकतम 20-न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार