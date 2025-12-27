यूपी में SIR का बड़ा ब्लंडर…BJP विधायक के भाई का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब, अधिकारियों में हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SIR लिस्ट
कुशीनगर जिले में SIR के अनुरूप तैयार हो रही नई वोटर लिस्ट से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस लिस्ट में पहले से दर्ज BJP विधायक के भाई और अन्य परिजनों का नाम ही गायब है, इस बात की जानकारी होते ही परिवार में हड़कंप मच गया। यह मामला हाटा तहसील के सुकरौली विकासखंड स्थित रामपुर सोहरौना गांव का है। यह गांव हाटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक BJP विधायक का पैतृक गांव बताया जा रहा है। यहां के ग्राम प्रधान, उनकी पत्नी और बेटे, तीनों के नाम नई मतदाता सूची से गायब पाए गए और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका नाम कटा वो विधायक का भाई था।
नई वोटर लिस्ट में जब ग्राम प्रधान ने अपना और परिवार का नाम नहीं देखा तो उन्होंने तुरंत बीएलओ और ग्राम सचिव को सूचना दी गई। इसके बाद ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। अधिकारी भी पूरी लिस्ट का निरीक्षण किए लेकिन इसके बाद भी यह चूक कैसे हुई नहीं मालूम चला। ग्राम प्रधान ने बताया कि सौ से अधिक लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं है।
ग्राम प्रधान ने मांग की जितने भी नाम छूटे हैं फिर से जोड़े जाएं, यह मामला BJP विधायक के भी संज्ञान में आया इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से दुबारा वोटर लिस्ट में सुधार करने को बोला। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी साजिश के तहत नाम कटवाए गए हैं, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह टेक्निकल गलती है या फिर जानबूझकर किया गया कदम। SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अगर ग्राम प्रधान जैसे जनप्रतिनिधि और उनके परिवार के नाम सूची से हट सकते हैं, तो आम लोगों के नाम कितनी आसानी से कट सकते हैं, यह चिंता का विषय है। विधायक ने यह अपील भी की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे।
