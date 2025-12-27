यूपी में SIR का बड़ा ब्लंडर…BJP विधायक के भाई का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब, अधिकारियों में हड़कंप

कुशीनगर जिले में SIR के अनुरूप तैयार हो रही नई वोटर लिस्ट से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस लिस्ट में पहले से दर्ज BJP विधायक के भाई और अन्य परिजनों का नाम ही गायब है, इस बात की जानकारी होते ही परिवार में हड़कंप मच गया। यह मामला हाटा तहसील के सुकरौली विकासखंड स्थित रामपुर सोहरौना गांव का है। यह गांव हाटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक BJP विधायक का पैतृक गांव बताया जा रहा है। यहां के ग्राम प्रधान, उनकी पत्नी और बेटे, तीनों के नाम नई मतदाता सूची से गायब पाए गए और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका नाम कटा वो विधायक का भाई था।