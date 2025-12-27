27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

यूपी में SIR का बड़ा ब्लंडर…BJP विधायक के भाई का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब, अधिकारियों में हड़कंप

SIR को लेकर पूरे देश में विवाद बना हुआ है। इसी बीच कुशीनगर जिले से बड़ी खबर आ रही है, यहां मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने की जगह BJP विधायक के ग्राम प्रधान भाई और उनके परिवार का पहले से मौजूद नाम ही कट गया।

2 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Dec 27, 2025

Up news, SIR news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SIR लिस्ट

कुशीनगर जिले में SIR के अनुरूप तैयार हो रही नई वोटर लिस्ट से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस लिस्ट में पहले से दर्ज BJP विधायक के भाई और अन्य परिजनों का नाम ही गायब है, इस बात की जानकारी होते ही परिवार में हड़कंप मच गया। यह मामला हाटा तहसील के सुकरौली विकासखंड स्थित रामपुर सोहरौना गांव का है। यह गांव हाटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक BJP विधायक का पैतृक गांव बताया जा रहा है। यहां के ग्राम प्रधान, उनकी पत्नी और बेटे, तीनों के नाम नई मतदाता सूची से गायब पाए गए और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका नाम कटा वो विधायक का भाई था।

नई वोटर लिस्ट में BJP विधायक के भाई का परिवार सहित नाम हुआ गायब

नई वोटर लिस्ट में जब ग्राम प्रधान ने अपना और परिवार का नाम नहीं देखा तो उन्होंने तुरंत बीएलओ और ग्राम सचिव को सूचना दी गई। इसके बाद ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। अधिकारी भी पूरी लिस्ट का निरीक्षण किए लेकिन इसके बाद भी यह चूक कैसे हुई नहीं मालूम चला। ग्राम प्रधान ने बताया कि सौ से अधिक लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं है।

BJP विधायक ने लिया संज्ञान

ग्राम प्रधान ने मांग की जितने भी नाम छूटे हैं फिर से जोड़े जाएं, यह मामला BJP विधायक के भी संज्ञान में आया इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से दुबारा वोटर लिस्ट में सुधार करने को बोला। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी साजिश के तहत नाम कटवाए गए हैं, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रशासन करे निष्पक्ष जांच

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह टेक्निकल गलती है या फिर जानबूझकर किया गया कदम। SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अगर ग्राम प्रधान जैसे जनप्रतिनिधि और उनके परिवार के नाम सूची से हट सकते हैं, तो आम लोगों के नाम कितनी आसानी से कट सकते हैं, यह चिंता का विषय है। विधायक ने यह अपील भी की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे।

ये भी पढ़ें

SDM के पैरों पर गिरकर संत बोला- ‘हमें जमीन दे दीजिए…नहीं तो जेल भेज दीजिए’
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 07:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / यूपी में SIR का बड़ा ब्लंडर…BJP विधायक के भाई का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब, अधिकारियों में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR से बिछड़ा भाई मिला

Pc: patrika
कुशीनगर

Kushinagar News: नहीं मिली बसंती तो पति बना शोले का बीरू, विदाई न होने से नाराज हो कर चढ़ा मोबाइल टावर पर, मचा हड़कंप

Kushinagar
कुशीनगर

NH 28 पर ट्रेलर का तांडव, सड़क पर खून ही खून…तीन की मौत, छह गंभीर

Up news, Kushinagar news
कुशीनगर

SIR News: सरकार के ‘SIR’ ने जोड़ा टूट चुका रिश्ता, चालीस साल पहले गया बेटा लौटा घर…घर में खुशी की लहर

Up news, kushinagar
कुशीनगर

सड़क पर बिखरा था खून, छितराई थीं लाशें… भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Up news, kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.