तिकुनिया कांड : गवाह को धमकाने के आरोप पर पूर्व मंत्री अजय मिश्रा टेनी, बेटे आशीष समेत तीन पर मुकदमा

तिकुनियां कांड के प्रमुख गवाह बलविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि 16 अगस्त 2023 को अमनदीप सिंह ने अजय मिश्रा टेनी के इशारे पर उन्हें धमकाया। बलविंदर के अनुसार, अमनदीप ने तिकुनिया कांड के मुकदमे में गवाही न देने के लिए दबाव डाला और एक लाख रुपये की रिश्वत की पेशकश भी की। धमकी से डरकर बलविंदर ने अपनी जमीन ठेके पर देकर उत्तर प्रदेश छोड़ पंजाब चले गए। उन्होंने कई बार स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।