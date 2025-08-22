झोले में नवजात का शव रख DM के पास पहुंचा बेबस पिता; रोते हुए बोला- साहब! अस्पताल ने मार दिया

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। शुक्रवार को एक बेबस पिता अपने नवजात बच्चे का शव झोले में लेकर जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय पहुंचा और अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। इस घटना ने डीएम कार्यालय में हड़कंप मचा दिया। पिता का आरोप है कि महेवागंज के गोलदार अस्पताल में इलाज में लापरवाही और पैसे की मांग के चलते उसके नवजात की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।