IAS दुर्गा शक्ति नागपाल पर 1.63 करोड़ का जुर्माना, IARI ने दिल्ली बंगले पर अवैध कब्जे के लिए मांगा हर्जाना

लखीमपुर-खीरी: उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित आईएएस अधिकारी और लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने दिल्ली के पूसा रोड कैंपस में स्थित एक बंगले पर करीब तीन साल तक अवैध कब्जा बनाए रखने के बदले 1.63 करोड़ रुपये का हर्जाना वसूलने का नोटिस जारी किया है। नागपाल ने बंगला आवंटन समाप्त होने के बावजूद इसे खाली न करने का कारण माता-पिता के इलाज को बताया था। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, नागपाल का दावा है कि जुर्माने की माफी के लिए उनका अनुरोध राज्य सरकार ने दिल्ली भेजा है, जो फिलहाल विचाराधीन है।