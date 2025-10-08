पति के जाते ही घर में शुरू होता था ‘घिनौना खेल’… चाची-भतीजे की लव स्टोरी की भेंट चढ़ी एक जिंदगी

मामला सुल्तानपुर के बंधुआकला क्षेत्र के बबुरी गांव का है, जहां मंगलवार देर रात 28 साल का रमेश अपने घर लौटा। वह जैसे ही कमरे में पहुंचा उसने अपनी पत्नी वंदना को भतीजे के साथ बिस्तर में बांहों में देखा, उसका पारा सांतवें आसमान पर पहुंच गया। उसका खून खौल उठा…यह क्या हो गया। उसने वहीं से एक डंडा उठाया और भतीजे विशाल पर हमला कर दिया। हमले में विशाल को कई जगह गंभीर चोट आईं। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आई पत्नी को भी रमेश ने पीटा। वह भी इस दौरान गंभीर रूप घायल से हो गई।