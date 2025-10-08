Patrika LogoSwitch to English

Sultanpur

सुल्तानपुर

पति के जाते ही घर में शुरू होता था ‘घिनौना खेल’… चाची-भतीजे की लव स्टोरी की भेंट चढ़ी एक जिंदगी

सुल्तानपुर में रिश्तों के अवैध संबंधों के चलते एक हत्या हो गई। यहां पत्नी और भतीजे को बिस्तर में देखकर चाचा ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

सुल्तानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 08, 2025

चाचा ने कर दी भतीजे की हत्या, PC- Chatgpt

यूपी के सुल्तानपुर में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। हत्या की वजह अवैध संबंध को बताया जा रहा है। चाची और भतीजे में अवैध संबंध था, जिसे चाचा ने देख लिया। इसी बात से नाराज होकर चाचा ने भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

मामला सुल्तानपुर के बंधुआकला क्षेत्र के बबुरी गांव का है, जहां मंगलवार देर रात 28 साल का रमेश अपने घर लौटा। वह जैसे ही कमरे में पहुंचा उसने अपनी पत्नी वंदना को भतीजे के साथ बिस्तर में बांहों में देखा, उसका पारा सांतवें आसमान पर पहुंच गया। उसका खून खौल उठा…यह क्या हो गया। उसने वहीं से एक डंडा उठाया और भतीजे विशाल पर हमला कर दिया। हमले में विशाल को कई जगह गंभीर चोट आईं। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आई पत्नी को भी रमेश ने पीटा। वह भी इस दौरान गंभीर रूप घायल से हो गई।

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पह पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, मारपीट में घायल महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में बंधुआकला थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

काफी दिनों से दोनों में अफेयर की आशंका

दबे मुंह ग्रामीण बातें कर रहे हैं कि वंदना और विशाल का काफी दिनों से अफेयर चल रहा था। फिलहाल, इस मामले की जानकारी रमेश को नहीं थी। दोनों को एकसाथ देखकर रमेश खुद पर काबू न रख सका और उसने गुस्से में आकर भतीजे विशाल की हत्या कर दी।

Published on:

08 Oct 2025 05:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / पति के जाते ही घर में शुरू होता था 'घिनौना खेल'… चाची-भतीजे की लव स्टोरी की भेंट चढ़ी एक जिंदगी

