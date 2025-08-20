मध्य प्रदेश से 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी का कांस्टेबल से क्या था कनेक्शन? सिर्फ टिकट बुकिंग तक बातचीत या…

Archana Tiwari: 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। वह मध्य प्रदेश से लापता हो गईं थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत-नेपाल सीमा के पास से उनको बरामद किया गया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार देर रात अर्चना तिवारी को बरामद किया गया। भोपाल राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के SP राहुल कुमार लोढ़ा ने एक वीडियो मैसेज के जरिए उनकी बरामदगी की पुष्टि की। जीआरपी की एक टीम ने उन्हें लखीमपुर खीरी में रिसीव किया है और उन्हें बुधवार को भोपाल लाया जाएगा।
लोढ़ा ने कहा, "7 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बरामद कर लिया गया है। भोपाल लाए जाने के बाद, हम उनसे पूछताछ करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।"
कटनी निवासी अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रही थीं। साथ ही सिविल जज परीक्षा की तैयारी भी कर रही थीं, 7 अगस्त को इंदौर से कटनी ट्रेन में यात्रा करते समय लापता हो गईं। 7 अगस्त को वह घर जाने के लिए इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई। उन्हें कटनी उतरना था, लेकिन वह नहीं उतरीं। बाद में उनका बैग उमरिया स्टेशन पर मिला, जबकि वह कहीं दिखाई नहीं दी।
परिवार से आखिरी बात अर्चाना की बातचीत 7 अगस्त की सुबह करीब 10:15 पर हुई थी। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के भोपाल के पास होने के बात कही थी। इसके तुरंत बाद, उनका फोन बंद हो गया। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला।राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगालना शुरू कर दिया।
जांच में सामने आया कि अर्चना का टिकट ग्वालियर में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने बुक किया था। कांस्टेबल से पूछताछ की गई और GRP की एक टीम सबूत जुटाने पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में कांस्टेबल राम तोमर ने कई खुलासे किए।
कांस्टेबल राम तोमर ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उसने ही अर्चना के लिए टिकट बुक करवाया था। उसने कहा कि वह अर्चना से मिला नहीं है लेकिन करीब डेढ़ सालों से वह अर्चना को जनाता था। एक केस के सिलसिले में तोमर ने अर्चना तिवारी से करीब डेढ़ साल पहले बातचीत की थी। फोन पर दोनों की बातचीत होती थी। हालांकि तोमर ने कहा कि अर्चना के लापता होने से कोई कनेक्शन नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।