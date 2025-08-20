Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

मध्य प्रदेश से 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी का कांस्टेबल से क्या था कनेक्शन? सिर्फ टिकट बुकिंग तक बातचीत या…

Archana Tiwari: मध्य प्रदेश से 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया। मामले की जांच की जा रही है।

लखीमपुर खेरी

Harshul Mehra

Aug 20, 2025

Archana Tiwari
मध्य प्रदेश से 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी का कांस्टेबल से क्या था कनेक्शन। फोटो सोर्स-X

Archana Tiwari: 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। वह मध्य प्रदेश से लापता हो गईं थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत-नेपाल सीमा के पास से उनको बरामद किया गया है।

लखीमपुर खीरी में मिली अर्चना तिवारी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार देर रात अर्चना तिवारी को बरामद किया गया। भोपाल राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के SP राहुल कुमार लोढ़ा ने एक वीडियो मैसेज के जरिए उनकी बरामदगी की पुष्टि की। जीआरपी की एक टीम ने उन्हें लखीमपुर खीरी में रिसीव किया है और उन्हें बुधवार को भोपाल लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

लोढ़ा ने कहा, "7 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बरामद कर लिया गया है। भोपाल लाए जाने के बाद, हम उनसे पूछताछ करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

कटनी ट्रेन में यात्रा करते समय हुईं थी लापता

कटनी निवासी अर्चना तिवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रही थीं। साथ ही सिविल जज परीक्षा की तैयारी भी कर रही थीं, 7 अगस्त को इंदौर से कटनी ट्रेन में यात्रा करते समय लापता हो गईं। 7 अगस्त को वह घर जाने के लिए इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई। उन्हें कटनी उतरना था, लेकिन वह नहीं उतरीं। बाद में उनका बैग उमरिया स्टेशन पर मिला, जबकि वह कहीं दिखाई नहीं दी।

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज

परिवार से आखिरी बात अर्चाना की बातचीत 7 अगस्त की सुबह करीब 10:15 पर हुई थी। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के भोपाल के पास होने के बात कही थी। इसके तुरंत बाद, उनका फोन बंद हो गया। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला।राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगालना शुरू कर दिया।

अर्चना तिवारी और पुलिस कांस्टेबल का कनेक्शन?

जांच में सामने आया कि अर्चना का टिकट ग्वालियर में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने बुक किया था। कांस्टेबल से पूछताछ की गई और GRP की एक टीम सबूत जुटाने पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में कांस्टेबल राम तोमर ने कई खुलासे किए।

कांस्टेबल राम तोमर ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उसने ही अर्चना के लिए टिकट बुक करवाया था। उसने कहा कि वह अर्चना से मिला नहीं है लेकिन करीब डेढ़ सालों से वह अर्चना को जनाता था। एक केस के सिलसिले में तोमर ने अर्चना तिवारी से करीब डेढ़ साल पहले बातचीत की थी। फोन पर दोनों की बातचीत होती थी। हालांकि तोमर ने कहा कि अर्चना के लापता होने से कोई कनेक्शन नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार, तो मंदिर क्यों?’ बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान
मथुरा
Rambhadracharya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / मध्य प्रदेश से 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी का कांस्टेबल से क्या था कनेक्शन? सिर्फ टिकट बुकिंग तक बातचीत या…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.