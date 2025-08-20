मध्य प्रदेश से 12 दिनों से लापता वकील अर्चना तिवारी का कांस्टेबल से क्या था कनेक्शन? सिर्फ टिकट बुकिंग तक बातचीत या…

परिवार से आखिरी बात अर्चाना की बातचीत 7 अगस्त की सुबह करीब 10:15 पर हुई थी। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के भोपाल के पास होने के बात कही थी। इसके तुरंत बाद, उनका फोन बंद हो गया। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला।राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगालना शुरू कर दिया।