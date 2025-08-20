‘मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार, तो मंदिर क्यों?’ बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Rambhadracharya On Banke Bihari Mandir Trust: प्रख्यात रामकथा वाचक और पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मंगलवार को बांके बिहारी ट्रस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के कदम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों और चर्चों के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता, तो मंदिरों को इससे दूर रखा जाना चाहिए।
मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाने और बांके बिहारी कॉरिडोर विकसित करने की राज्य सरकार की योजना पर पूछे गए सवालों के जवाब में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी असहमति जताई। रामभद्राचार्य ने वृंदावन स्थित तुलसी पीठ छत्तीसगढ़ कुंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के सरकार के फैसले से मैं सहमत नहीं हूं।" बता दें कि रामभद्राचार्य यहां एक सप्ताह तक श्रीमद्भागवत कथा का पाठ कर रहे थे।
उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार मंदिरों को अपने कंट्रोल में क्यों लेना चाहती है और उनके धन को जब्त क्यों करना चाहती है, जबकि वह किसी मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती।"
गौरतलब है किउत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता को अध्यादेश के माध्यम से ट्रस्ट की स्थापना का कारण बताया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म का विरोध करेंगे उन्हें उचित और कठोरतम प्रसाद दिया जाएगा।