Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मथुरा

‘मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार, तो मंदिर क्यों?’ बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Rambhadracharya On Banke Bihari Mandir Trust: बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। जानिए उन्होंने क्या-क्या बातें कहीं।

मथुरा

Harshul Mehra

Aug 20, 2025

Rambhadracharya
बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

Rambhadracharya On Banke Bihari Mandir Trust: प्रख्यात रामकथा वाचक और पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मंगलवार को बांके बिहारी ट्रस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया।

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर रामभद्राचार्य का बयान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के कदम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों और चर्चों के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता, तो मंदिरों को इससे दूर रखा जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

सरकार के फैसले से सहमत नहीं रामभद्राचार्य

मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाने और बांके बिहारी कॉरिडोर विकसित करने की राज्य सरकार की योजना पर पूछे गए सवालों के जवाब में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी असहमति जताई। रामभद्राचार्य ने वृंदावन स्थित तुलसी पीठ छत्तीसगढ़ कुंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के सरकार के फैसले से मैं सहमत नहीं हूं।" बता दें कि रामभद्राचार्य यहां एक सप्ताह तक श्रीमद्भागवत कथा का पाठ कर रहे थे।

मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार-रामभद्राचार्य

उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार मंदिरों को अपने कंट्रोल में क्यों लेना चाहती है और उनके धन को जब्त क्यों करना चाहती है, जबकि वह किसी मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती।"

सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं

गौरतलब है किउत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता को अध्यादेश के माध्यम से ट्रस्ट की स्थापना का कारण बताया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म का विरोध करेंगे उन्हें उचित और कठोरतम प्रसाद दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! 5 छात्रों को हर साल मिलेगा UK जाने का मौका, जानिए क्या है नई शेवनिंग छात्रवृत्ति?
लखनऊ
Lucknow News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बांके बिहारी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार, तो मंदिर क्यों?’ बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.