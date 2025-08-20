‘मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार, तो मंदिर क्यों?’ बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाने और बांके बिहारी कॉरिडोर विकसित करने की राज्य सरकार की योजना पर पूछे गए सवालों के जवाब में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी असहमति जताई। रामभद्राचार्य ने वृंदावन स्थित तुलसी पीठ छत्तीसगढ़ कुंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के सरकार के फैसले से मैं सहमत नहीं हूं।" बता दें कि रामभद्राचार्य यहां एक सप्ताह तक श्रीमद्भागवत कथा का पाठ कर रहे थे।