स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! 5 छात्रों को हर साल मिलेगा UK जाने का मौका, जानिए क्या है नई शेवनिंग छात्रवृत्ति?

बता दें कि शेवनिंग ब्रिटिश सरकार का अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय और सहयोगी संगठनों की ओर से यह कार्यक्रम छात्रों को ब्रिटेन में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। छात्रवृत्ति से यूके में स्नातकोत्तर (Postgraduate) कार्यक्रम के लिए छात्र के पास स्नातक (Graduate)की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही छात्र को पश्चिमी देश में तीन अलग-अलग पात्र पाठ्यक्रमों में आवेदन करना होगा और उनमें से कम से कम एक पाठ्यक्रम से बिना शर्त प्रस्ताव प्राप्त करना होगा। चयनित होने पर, छात्रों को विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस, यूके आने-जाने का यात्रा भत्ता और आगमन भत्ता मिलेगा।