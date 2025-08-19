Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! 5 छात्रों को हर साल मिलेगा UK जाने का मौका, जानिए क्या है नई शेवनिंग छात्रवृत्ति?

Lucknow News: स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रिटिश उच्चायुक्त की लखनऊ में मुलाकात हुई। जानिए क्या है नई शेवनिंग छात्रवृत्ति?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 19, 2025

Lucknow News
5 छात्रों को हर साल मिलेगा UK जाने का मौका। फोटो सोर्स-x

Lucknow News: सीएम योगी और ब्रिटिश उच्चायुक्त की लखनऊ में मुलाकात हुई। इस दौरान मंगलवार को शेवनिंग छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

हर साल 5 छात्रों के पास ब्रिटेन जाने का मौका

शेवनिंग छात्रवृत्ति के तहत हर साल 5 छात्रों को पूरी तरह से छात्रवृत्ति देकर ब्रिटेन में अध्ययन के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। इस समझौते पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

शानदार और बढ़ते संबंधों का हिस्सा: कैमरन

समझौते पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के तुरंत बाद, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने ब्रिटेन और भारत के बीच बढ़ते संबंधों पर विश्वास व्यक्त किया। उच्चायुक्त कैमरन ने बैठक के बाद बताया, "आज लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ नई शेवनिंग छात्रवृत्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर करना अद्भुत है। इसकी घोषणा हम, यूनाइटेड किंगडम और उत्तर प्रदेश के बीच मिलकर कर रहे हैं। इससे अगले 3 सालों तक हर साल 5 छात्रों को पूरी तरह से छात्रवृत्ति पर यूके जाने का मौका मिलेगा। ये यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच शानदार और बढ़ते संबंधों का हिस्सा है।"

विजन 35 पर हाल ही में हुए हस्ताक्षर

व्यवसायों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए FTA की प्रशंसा करते हुए कैमरन ने कहा, "हाल ही में व्यापार समझौते और विजन 35 पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो यूके और भारत के बीच नए संबंधों के लिए विजन है।''

क्या है शेवनिंग छात्रवृत्ति

बता दें कि शेवनिंग ब्रिटिश सरकार का अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय और सहयोगी संगठनों की ओर से यह कार्यक्रम छात्रों को ब्रिटेन में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। छात्रवृत्ति से यूके में स्नातकोत्तर (Postgraduate) कार्यक्रम के लिए छात्र के पास स्नातक (Graduate)की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही छात्र को पश्चिमी देश में तीन अलग-अलग पात्र पाठ्यक्रमों में आवेदन करना होगा और उनमें से कम से कम एक पाठ्यक्रम से बिना शर्त प्रस्ताव प्राप्त करना होगा। चयनित होने पर, छात्रों को विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस, यूके आने-जाने का यात्रा भत्ता और आगमन भत्ता मिलेगा।

Published on:

19 Aug 2025 05:25 pm

स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! 5 छात्रों को हर साल मिलेगा UK जाने का मौका, जानिए क्या है नई शेवनिंग छात्रवृत्ति?

