Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

पति-पत्नी के शक के बीच पड़ोसन बनी ‘बलि का बकरा’, पत्नी ने कर डाला यह खौफनाक कांड

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में अवैध संबंधों के शक ने एक और हत्या को अंजाम दे दिया। यहां एक पत्नी ने पड़ोसन की पति से अवैध संबंधों के शक में हत्या कर डाली।

लखीमपुर खेरी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 15, 2025

AI Generated Symbolic Image.
AI Generated Symbolic Image.

लखीमपुर खीरी : यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में अवैध संबंधों के शक ने एक और हत्या को अंजाम दे दिया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था, न हत्या किसी पुरुष की हुई और न ही किसी पुरुष ने हत्या की। यहां एक महिला ने अपने पति पर शक में अपनी पड़ोसन को खेत में बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी महिला शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।

घटना मंझरा पूरब क्षेत्र के मजरा प्रेमनगर गांव की है। रविवार देर रात गांव के पास खेत से 55 वर्षीय झुनकी देवी का शव बरामद हुआ। झुनकी देवी राम सुधार की पत्नी थीं। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान मिले। पुलिस जांच में सामने आया कि झुनकी की हत्या उनकी पड़ोसन इंद्रावती पत्नी लालबहादुर ने की है।

पुलिस पूछताछ में इंद्रावती ने कबूल किया कि उसे शक था कि झुनकी देवी का उसके पति से अवैध संबंध है। इसी शक में उसने झुनकी को खेत पर बातचीत के बहाने बुलाया और झगड़े के दौरान हंसिए से उसकी गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया।

ये भी पढ़ें

प्यार में डबल शिफ्ट मैनेजमेंट, फिर हुआ घरवाली और बाहरवाली का सामना, पुलिस तक पहुंच गया प्यार का ये ‘डबल धमाका’
अमरोहा
AI symbolic Image.

सुबह ही कर दी थी हत्या, किसी को भनक तक नहीं लगी

ग्रामीणों के मुताबिक, घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे की है। उस वक्त झुनकी देवी के पति घर पर नहीं थे और वह अकेली थीं। राशन लेने गए पति की गैरमौजूदगी में झुनकी खेत चली गईं। तभी इंद्रावती ने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया। हत्या के बाद झुनकी दिनभर घर नहीं लौटीं। पति और ग्रामीण पूरे दिन उनकी तलाश करते रहे, लेकिन देर रात जब खेतों में खोजबीन हुई तो शव बरामद हो सका।

शव को नदी में फेंकने की थी साजिश

पुलिस जांच में पता चला कि हत्या के बाद इंद्रावती ने शव खेत में छिपा दिया था। उसकी योजना थी कि रात के अंधेरे में शव को घाघरा नदी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों और पुलिस ने शव बरामद कर लिया। पुलिस को शक है कि शव को ठिकाने लगाने की योजना में कोई और भी शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने इंद्रावती को हिरासत में लेकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की गर्दन पर गहरे जख्म मिले हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

23 साल की लड़की ने नाबालिग को धमकाकर की शादी… मंदिर में जबरन भरवाया मांग में सिंदूर
देवरिया
23 साल की लड़की ने नाबालिग से की जबरन शादी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 08:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / पति-पत्नी के शक के बीच पड़ोसन बनी ‘बलि का बकरा’, पत्नी ने कर डाला यह खौफनाक कांड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.