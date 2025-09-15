पति-पत्नी के शक के बीच पड़ोसन बनी ‘बलि का बकरा’, पत्नी ने कर डाला यह खौफनाक कांड

पुलिस जांच में पता चला कि हत्या के बाद इंद्रावती ने शव खेत में छिपा दिया था। उसकी योजना थी कि रात के अंधेरे में शव को घाघरा नदी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों और पुलिस ने शव बरामद कर लिया। पुलिस को शक है कि शव को ठिकाने लगाने की योजना में कोई और भी शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने इंद्रावती को हिरासत में लेकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की गर्दन पर गहरे जख्म मिले हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।