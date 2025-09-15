पति-पत्नी के शक के बीच पड़ोसन बनी ‘बलि का बकरा’, पत्नी ने कर डाला यह खौफनाक कांड

लखीमपुर खीरी : यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में अवैध संबंधों के शक ने एक और हत्या को अंजाम दे दिया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था, न हत्या किसी पुरुष की हुई और न ही किसी पुरुष ने हत्या की। यहां एक महिला ने अपने पति पर शक में अपनी पड़ोसन को खेत में बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी महिला शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।
घटना मंझरा पूरब क्षेत्र के मजरा प्रेमनगर गांव की है। रविवार देर रात गांव के पास खेत से 55 वर्षीय झुनकी देवी का शव बरामद हुआ। झुनकी देवी राम सुधार की पत्नी थीं। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान मिले। पुलिस जांच में सामने आया कि झुनकी की हत्या उनकी पड़ोसन इंद्रावती पत्नी लालबहादुर ने की है।
पुलिस पूछताछ में इंद्रावती ने कबूल किया कि उसे शक था कि झुनकी देवी का उसके पति से अवैध संबंध है। इसी शक में उसने झुनकी को खेत पर बातचीत के बहाने बुलाया और झगड़े के दौरान हंसिए से उसकी गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया।
ग्रामीणों के मुताबिक, घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे की है। उस वक्त झुनकी देवी के पति घर पर नहीं थे और वह अकेली थीं। राशन लेने गए पति की गैरमौजूदगी में झुनकी खेत चली गईं। तभी इंद्रावती ने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया। हत्या के बाद झुनकी दिनभर घर नहीं लौटीं। पति और ग्रामीण पूरे दिन उनकी तलाश करते रहे, लेकिन देर रात जब खेतों में खोजबीन हुई तो शव बरामद हो सका।
पुलिस जांच में पता चला कि हत्या के बाद इंद्रावती ने शव खेत में छिपा दिया था। उसकी योजना थी कि रात के अंधेरे में शव को घाघरा नदी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों और पुलिस ने शव बरामद कर लिया। पुलिस को शक है कि शव को ठिकाने लगाने की योजना में कोई और भी शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने इंद्रावती को हिरासत में लेकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की गर्दन पर गहरे जख्म मिले हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।