कोरोनाः मध्यप्रदेश और यूपी के बीच यात्री बस सेवा 7 मई तक के लिए बंद, आदेश जारी

Corona update in up- bus service between MP and UP close till 7 may. अब उत्तर प्रदेश (UP Transport) और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली यात्री बस सेवाएं सात मई तक के लिए बंद कर दी गई हैं।