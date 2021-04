UP weekend lockdown: यूपी में अब मंगलवार सुबह तक लगेगा वीकेंड लॉकडाउन

लखनऊ. UP Weekend Lockdown Guidelines and Rules. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in up) पैर पसारता जा रहा है। कोरोना के मामलों में बीते तीन दिनों में कुछ कमी आई है, लेकिन मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown की अवधि को बढ़ा दिया। अब शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले सोमवार सुबह तक ही लॉकडाउन के आदेश थे। वहीं स्कूलों के लिए भी आदेश जारी हुआ है। अब कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल 20 मई तक बंद रहेंगे।

हाईकोर्ट ने दिखाई थी सख्ती-

यूपी सरकार का यह आदेश तब आया है जब हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ती परेशानियां का स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को दो दिन के लॉकडाउन को नाकाफी बताया व उसकी अवधि को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने विवेक से संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है व अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं, लेकिन यह निरर्थक साबित हो रही हैं। कोर्ट ने सुनवाई में सरकार से कड़े शब्दों में कहा था कि जो लोग सत्ता में हैं वे 'मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं' जैसा रवैया छोड़ दें। हाईकोर्ट ने तीन मई को होने वाली सुनवाई में सरकार से संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

यूपी में स्वस्थ हुए मरीज ज्यादा-

बुधवार को आए नए मरीजों की संख्या से ज्यादा स्वस्थ मरीजों की है। साथ ही लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड के 29,824 नए मामले सामने आए हैं और 35,903 लोग डिस्चार्ज हुए। कोविड की दूसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिस्चार्ज रेट, संक्रमण की दर से ज्यादा है। हालांकि बीते दिनों जहां दो लाख से ज्यादा कविड टेस्ट किए जा रहे थे, वहीं कल प्रदेश में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं कोविड मृतकों के ग्राफ में गिरावट नहीं आ रही है। एक दिन में 266 लोगों की मौत हुई है। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 11943 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक प्रदेश में कुल 4,03,28,141 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं।