यूपीः एक सप्ताह में भाजपा के तीन विधायकों का कोरोना से निधन, आज बरेली के एमएलए ने तोड़ा दम

up corona update BJP 5 MLAs died due to corona. पिछली लहर में दो मंत्रियों की गयी थी जान, अब तब पांच विधायकों की हो चुकी है कोरोना से मौत.

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. up corona update BJP 5 MLAs died due to corona. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in up) आम से लेकर खास तक सभी को संक्रमित कर रहा है। अफसर हो, विधायक हो या मंत्री सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा के एक और विधायक केसर सिंह का कोविड से निधन हो गया। यह एक सप्ताह में तीसरे भाजपा विधायक की कोरोना से मौत हुई है। केसर सिंह बरेली की नवाबगंज सीट से विधायक थे। बताया जा रहा है कि बेहतर इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। उनके परिजन उन्हें नोएडा के यथार्थ अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन विधायक होने की पहचान भी वहां काम न आई। अस्पताल में रात भर उनको आईसीयू बेड नहीं मिला। वह इमरजेंसी में ही पड़े रहे। बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने लखनऊ तक गुहार लगायी, तब जाकर बुधवार को उन्हें किसी तरह आईसीयू बेड मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विधायक के पुत्र ने उनकी पुष्टी की थी।

सीएम ने जताया शोक-

केसर सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने भी शोक जाहिर करते हुए कहा कि नवाबगंज विधायक केसर सिंह गंगवार जी के स्वर्गवास से अत्यंत पीड़ा हुई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी विधायक के निधन पर दुख जताया है।

बीते सप्ताह ही खत्म हुए थे दो भाजपा विधायक

बीते सप्ताह ही भाजपा ने दो विधायकों का खोया था। शुक्रवार को औरैया सदर विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। वह कुछ दिन पूर्व ही संक्रमित हुए थे। हालत गंभीर होने पर मेरठ मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार देर रात उनका निधन हो गया। रविवार को लखनऊ पश्चिम सीट से भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। इससे पहले कोरोना की पहली लहर में बीजेपी के तीन और विधायकों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

अब तक 5 विधायक खो चुकी है भाजपा-



भाजपा अबतक कोरोना के कारण पांच विधायक। बीते वर्ष कोरोना की पहली लहर में योगी कैबिनेट में महिला मंत्री व कानपुर के घाटमपुर से विधायक कमल रानी वरुण का कोरोना के कारण निधन हो गया था। वह यूपी की प्राविधिक शिक्षा मंत्री थीं। उनके अतिरिक्त भारतीय क्रिकेटर व यूपी के नागरिक सुरक्षा मंत्री चेतन चौहान की भी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। वह अमरोहा की नौगावां सादात विधानसभा सीट से विधायक थे।