2022 में भाजपा फिर से दोहराएगी करिश्मा:- भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन

ललितपुर. उत्तर प्रदेश भवन निर्माण व अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम और वृहद हितलाभ वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन महरौनी मे हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने योगी सरकार गरीबों की हितैषी सरकार बताया। सरकार की योजनाएं सीधे गरीबों को उनके द्वार पर दी जाती है भाजपा सरकार ने दलाली प्रथा का अंत कर दिया इसलिए विपक्षी बौखलाए है क्योंकि उनकी कोठियां दलाली के पैसों से बनती थी। भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन चूना ने कहा कि वंचितों की हितों की रक्षा भाजपा सरकार में ही सम्भव है। जबसे योगी की सरकार आयी है माफिया-गुंडे बेरोजगार होकर बैठे है और बैठे ही रहेंगे क्योंकि आज आम आदमी का साथ भाजपा को मिल रहा है जो कि 2022 में फिर से करिश्मा दिखाएगी।

District President Rajkumar Jain said BJP will repeat charisma in 2022