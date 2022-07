एसएसपी से गुहार, कप्तान साहब! हम बालिग हैं, करा दो हमारी शादी

Lalitpur News: ललितपुर में दो युवतियों ने शादी के लिए कप्तान साहब का दरवाजा खटखटाया। दोनों युवतियां प्रेम विवाह करना चाह रही थी, लेकिन...

ललितपुर में दो युवतियां शादी कराने की फरियाद लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गयी। दोनों युवतियां रिश्ते में बुआ भतीजी हैं। उनको अपने परिजनों से खतरे की आशंका है। उनके प्रेमी रिश्ते में चचेरे भाई हैं। कप्तान साहब ने मामले को संज्ञान में लेकर पाली थाने भेज दिया।

Two girls reached the court of SSP with a complaint of Love Marriage