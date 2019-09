आनंद महिंद्रा के एक ट्वीट ने केंद्र सरकार की खोली आंखें, एक दिन में जारी किया 80 वर्षीय महिला को गैस सिलेंडर

नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले की 80 वर्षीय एक महिला की अदम्य भावना ने कई लोगों के दिलों को पिघला दिया है, जिसमें सत्ता के गलियारे के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी कठिनाई का चित्रण करने वाले वीडियो के वायरल होने के एक दिन के भीतर उन्हें एलपीजी कनेक्शन मिल गया है। कमललता की कहानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली, जब महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक साधारण झोपड़ी में इडली तैयार करते हुए वीडियो साझा किया।

यह भी पढ़ेंः- पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार दूसरे दिन इजाफा, आज इतने बढ़े आपके शहर में दाम

उन्होंने इस वीडियो को मंगलवार को साझा करते हुए शीर्षक में लिखा, "यह उन विनम्र कहानियों में से एक है, जो आपको आश्चर्यचकित करती है कि आप जो कुछ भी करते हैं, क्या वह कमललता के एक अंश जितना भी प्रभावशाली है। मैंने देखा कि वह अभी भी लकड़ी से जलने वाले स्टोव का उपयोग करती है। अगर कोई उन्हें जानता हो तो मैं उनके व्यापार में 'निवेश' कर खुश होऊंगा और उनके लिए एलपीजी ईंधन और चूल्हा खरीद दूंगा।" हालांकि, सरकार ने उन्हें आगे बढ़कर एलपीजी कनेक्शन जारी कर दिया और इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेद्र प्रधान में एक सक्रिया भूमिका निभाई।

Salute the spirit and commitment of Kamalathal. Glad to having helped her through local OMC officers in getting LPG connection. Society must empower such hard working people who defy all odds. https://t.co/ZBCsnPqdpA

प्रधान ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा, "कमललता की भावना और प्रतिबद्धता को सलाम। स्थानीय ओएमसी अधिकारियों के माध्यम से उन्हें एलपीजी कनेक्शन पाने में मदद कर खुश हूं।"

यह भी पढ़ेंः- खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से अगस्त में बढ़ी 3.21 फीसदी खुदरा महंगाई

This is superb. Thank you Bharat Gas Coimbatore for giving this gift of health to Kamalathal.

As I have already stated, I am happy to support her continuing costs of using LPG...And thank you @dpradhanbjp for your concern and thoughtfulness https://t.co/tpHEDxA0R3