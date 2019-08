पीएम मोदी के भाषण से प्रभावित हुए आनंद महिंद्रा, ट्वीट कर दी बधाई

नई दिल्ली। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अपने भाषण के दौरान अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को छुआ। इस दौरान उन्होंने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात को एक बार फिर दोहराया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संपदा बनाने वाले लोगों को संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिये। वो भी देश की धरोहर हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस बात के बाद आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक खास ट्वीट किया।

पीएम को दिया भरोसा

पीएम की इस बात को लेकर आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "शुक्रिया श्री नरेंद्रमोदी। इस वकतव्य के साथ ही आपने सभी को याद दिला दिया कि कानून सम्मत काम करने वाले बिजनसमैन 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के केंद्र में है। हम यह सुनिश्चित कर रहे कि आपको निराश नहीं करेंगे।" उन्होंने ट्विट में पीएम मोदी को भरोसा देते हुए उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दिया।

बताते चलें कि आनंद महिंद्रा ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहते हैं। महिंद्रा कारोबार जगत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं, जो ट्विटर के माध्यम से समसायिक विषयों अपनी राय रखते रहते हैं।

Thank you Shri @narendramodi With this statement you have unequivocally reminded everyone that law-abiding businesspersons are at the heart of the $5Trn dream. We must ensure we don’t betray that faith. Happy #IndependenceDay2019 to you & Team India. https://t.co/eJtWXgjpnp