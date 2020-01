सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी के लिए राहत भरी खबर, केंद्र सरकार देगी 104 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। काफी समय के बाद अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से कोई अच्छी खबर आई है। कोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस कंयूनिकेशन ( Reliance Communication ) को राहत देते हुए केंद्र सरकार ( Central govt ) को कंपनी का 104 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। वास्तव में केंद्र सरकार और अनिल अंबानी के बीच रिफंड को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है।

A two-judge bench of the Supreme Court headed by Justice Rohinton Nariman said this in its order and also rejected the Centre's petition against an earlier tribunal ruling ordering the refund. https://t.co/fPQT1wUGlE