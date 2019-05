यात्रियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, जेट एयरवेज और DGCA को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। जेट एयरवेज ( Jet Airways ) की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले ही जेट एयरवेज की हवाई यात्राएं भी बंद हो चुकी हैं। इसके बाद भी कंपनी के सामने आए दिन नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यात्रियों ने बुकिंग के पैसे की वापसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर जेट एयरवेज को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है।



16 जुलाई को होगी सुनवाई

आपको बता दें कि जेट एयरवेज के आर्थिक संकट में आने के बाद यात्रियों ने बुकिंग के पैसे की वापसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचे थे, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेट एयरवेज को नोटिस जारी किया है। इस याचिका पर कोर्ट ने डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय ( ministry of civil aviation ) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी।

Delhi High Court issues notice to Jet Airways in a plea seeking full refund of airfare to passengers affected by the suspension of Jet Airways services. Court has also sought reply from dgca and Ministry of Civil Aviation. Next date of hearing is 16th July. pic.twitter.com/VYx2qR4Cpb