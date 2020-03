ओला सीईओ एक साल की सैलरी देकर करेंगे ड्राइवर्स की मदद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण ओला ड्राइवर्स के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वो ना तो बाहर निकल सकते हैं और ना ही काम कर यसकते हैं। ऐसे में ओला के को फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। ताकि देश के लाखों ड्राइवर्स की मदद की जा सके। उन्हें खाने पीने से लेकर दवाओं और जीवन संकट से ना जूझना पड़े। जानकारी के अनुसार भाविश ने अपनी अगले साल की सैलरी ऐसे मजबूर ड्राइवर्स के नाम कर दी है।

Millions of drivers & their families find themselves without an income today. To support them, we're launching the ‘Drive the Driver’ fund. I'm contributing my next yr salary&Ola along with employees will contribute Rs 20 cr to the fund: Bhavish Aggarwal,co-founder&CEO,Ola (file) pic.twitter.com/jT5lWJncdL