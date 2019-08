एक बार फिर सबसे बड़े दानवीर बने एपल सीईओ टिमकुक, किया 36 करोड़ रुपए का दान

नई दिल्ली। दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां दान कारोबार के साथ-साथ दान करने में भी सबसे आगे हैं। चाहे हम अमजीम प्रेमजी की बात करें, मुकेश अंबानी को देखें या फिर किसी विदेशी कारोबारी की बात करें। ये सभी लोग दान करने में आगे रहते हैं। एपल के सीईओ टिम कुक ने भी अपने 23,700 शेयरों का दान कर दिया है। दान किए गए शेयरों की वैल्यू 50 लाख डॉलर (36 करोड़ रुपए) है।



रेग्युलेटरी फाइलिंग में दी जानकारी

कंपनी ने सोमवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। फिलहाल अभी तक यह नहीं पता चला है कि टिमकुक ने इतनी बड़ी रकम का दिन किसकों किया है। टिम कुक समय-समय पर दान करते रहते हैं। उनका मानना है कि दान करने से हमारे कारोबार में तेजी आती है और सभी कुछ अच्छा बना रहता है।



It’s devastating to see the fires and destruction ravaging the Amazon rainforest, one of the world’s most important ecosystems. Apple will be donating to help preserve its biodiversity and restore the Amazon’s indispensable forest across Latin America.