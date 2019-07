विजय माल्या ने ट्वीटर पर शेयर की 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के साथ फोटो, जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले ही वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किये जा चुके विजय माल्या के साथ एक फोटो पोस्ट किया था। क्रिस गेल द्वारा इस फोटो के पोस्ट किये जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर विजय माल्या जमकर ट्रोल किये जा रहे हैं।

शनिवार को इस फोटो को पोस्ट करते समय 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से पहचाने जाने वाले क्रिस गेल ने कैप्शन में लिखा था, "ग्रेट टू कैच अप विद बिग बॉस।" दोनों की यह फोटो लंदन के ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 में सिल्वरस्टोन सर्किट पर क्लिक की हुई है।

Great to catch up with Big Boss @TheVijayMallya cheers 🥂 #RockStar 👌🏿 #F1 pic.twitter.com/cdi5X9XZ2I