10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, कैमरा और फीचर्स हैं बढ़िया

5G Phone Under 10000: अगर आपका भी बजट 10 हजार से कम है और एक नया स्मार्टफोन खरीदनें की सोच रहे हैं तो इस आर्टिकल में 3 फोन की जानकारी दी गई है जो दमदार कैमरा और फीचर्स के साथ आते हैं, एक ऑप्शन देख सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

5G Phone Under 10000

5G Phone Under 10000 (Image: Samsung and Other Brand Official Website)

5G Phone Under 10000: त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर Diwali Sale 2025 चल रही है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, खासकर स्मार्टफोनों पर, आकर्षक ऑफर और छूट दी जा रही है। कई पॉपुलर ब्रांडों के 5G स्मार्टफोन अब बजट रेंज में उपलब्ध हैं। जिन लोगों का फोन पुराना हो गया है या जो सीमित बजट में नया हैंडसेट लेना चाहते हैं उनके लिए यह सही मौका है। इस आर्टिकल में हम आपको 3 ऐसे मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप 10 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Samsung Galaxy M06 5G

यह स्मार्टफोन सामान्य तौर पर लगभग 12,499 रुपये का है, लेकिन सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर करीब 7,499 रुपये हो गई है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000mAh बैटरी मिलती है जिससे अच्छा बैकअप मिल जाता है। कीमत के हिसाब से यह एक बढ़िया विकल्प बन सकता है।

iQOO Z10 Lite 5G

इस फोन की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये थी जबकि अब यह करीब 9,998 रुपये में मिल रहा है। इसमें Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ 6000mAh की बैटरी दी गई है जो एक दिन तक आराम से चल सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP कैमरा उपलब्ध है। यह डिवाइस परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप दोनों मामलों में बेहतर विकल्प बन सकता है।

Redmi 13 5G

रेडमी का यह स्मार्टफोन लगभग 10,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। हालांकि, ऑफर और डिस्काउंट लागू होने पर इसकी कीमत 10 हजार रुपये से कम हो सकती है। इसमें 108MP का कैमरा, Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5030mAh बैटरी दी गई है जो बेहतर बैकअप देती है।

फेस्टिव सेल में कई ब्रांड अपने बजट स्मार्टफोनों पर छूट दे रहे हैं। इन मॉडलों में आधुनिक फीचर्स जैसे फास्ट प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और है क्वालिटी वाले कैमरे मिलते हैं। 5G नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए कंपनियां कम दाम में नए ऑप्शन बाजार में उतार रही हैं। ऐसे में जो लोग सीमित बजट में नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय किफायती डील पाने का अच्छा मौका साबित हो सकता है।

Hindi News / Technology / 10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, कैमरा और फीचर्स हैं बढ़िया

