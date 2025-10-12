10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, कैमरा और फीचर्स हैं बढ़िया

5G Phone Under 10000: त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर Diwali Sale 2025 चल रही है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, खासकर स्मार्टफोनों पर, आकर्षक ऑफर और छूट दी जा रही है। कई पॉपुलर ब्रांडों के 5G स्मार्टफोन अब बजट रेंज में उपलब्ध हैं। जिन लोगों का फोन पुराना हो गया है या जो सीमित बजट में नया हैंडसेट लेना चाहते हैं उनके लिए यह सही मौका है। इस आर्टिकल में हम आपको 3 ऐसे मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप 10 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।