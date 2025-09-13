Amazon Flipkart Sale: ऑनलाइन फोन तो खरीद लिया? अब यह भी जान लीजिये ये असली है या फिर नकली

Amazon Flipkart Sale: फेस्टिव सीजन की तैयारियों के बीच Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स ने अपनी बंपर सेल की घोषणा कर दी है। इस मौके पर ग्राहकों को भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स मिलते हैं जिससे लोग नए स्मार्टफोन, गैजेट्स और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है क्योंकि कई बार सेल के दौरान लोगों को नकली, इस्तेमाल किए हुए या खराब डिवाइस डिलीवर होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका खरीदा गया स्मार्टफोन असली है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं।