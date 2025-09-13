Patrika LogoSwitch to English

Amazon Flipkart Sale: ऑनलाइन फोन तो खरीद लिया? अब यह भी जान लीजिये ये असली है या फिर नकली

Amazon Flipkart Sale: अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में फोन खरीदते समय सावधान रहें। जानें कैसे चेक करें कि स्मार्टफोन असली है या नकली, IMEI वेरिफिकेशन कैसे करें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 13, 2025

Amazon Flipkart Sale: ऐसे जानें आपका स्मार्टफोन असली है या नकली?

Amazon Flipkart Sale: फेस्टिव सीजन की तैयारियों के बीच Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स ने अपनी बंपर सेल की घोषणा कर दी है। इस मौके पर ग्राहकों को भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स मिलते हैं जिससे लोग नए स्मार्टफोन, गैजेट्स और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है क्योंकि कई बार सेल के दौरान लोगों को नकली, इस्तेमाल किए हुए या खराब डिवाइस डिलीवर होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका खरीदा गया स्मार्टफोन असली है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं।

स्मार्टफोन असली है या नकली? ऐसे करें चेक

हर मोबाइल फोन के साथ एक यूनिक 15 अंकों वाला IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर आता है। अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि सेल में खरीदा गया फोन असली है या नकली तो इसके लिए आप संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi Portal) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

सबसे पहले संचार साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://sancharsaathi.gov.in/ पर जाएं।

होमपेज पर “Citizen Centric Services” ऑप्शन पर क्लिक करें।

“Know genuineness of Your Mobile Handset” ऑप्शन चुनें।

OTP पाने के लिए कैप्चा और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

OTP सबमिट करने के बाद अपने फोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके सामने डिवाइस की पूरी डिटेल दिखाई जाएगी, जिसमें फोन का स्टेटस, ब्रांड, मॉडल, डिवाइस टाइप और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स शामिल होंगे।

इस तरह, आप सेल में खरीदे गए अपने स्मार्टफोन के असली होने का आसानी से पता लगा सकते हैं और नकली या खराब डिवाइस से बच सकते हैं।

अगर फोन नकली निकल आए तो क्या करें?

तुरंत रिटर्न या रिप्लेसमेंट का रिक्वेस्ट डालें

  • Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर 7 से 10 दिन तक का रिटर्न/रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है।
  • ऐप/वेबसाइट पर "My Orders" में जाकर रिटर्न/रिप्लेसमेंट का ऑप्शन चुनें।

प्रूफ इकट्ठा करें

  • फोन की पैकेजिंग, बॉक्स, IMEI नंबर और नकली होने के सबूत (जैसे स्क्रीनशॉट या वीडियो) सुरक्षित रखें।
  • इससे कस्टमर केयर से बात करते समय आपको मदद मिलेगी।

कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करें

  • Amazon/Flipkart हेल्पलाइन नंबर या चैट सपोर्ट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • IMEI चेक रिपोर्ट और नकली होने के सबूत साझा करें।

रिफंड का विकल्प चुनें

  • अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं चाहते हों तो पूरा पैसा वापस लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

13 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Technology / Amazon Flipkart Sale: ऑनलाइन फोन तो खरीद लिया? अब यह भी जान लीजिये ये असली है या फिर नकली

