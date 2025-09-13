Amazon Flipkart Sale: ऑनलाइन फोन तो खरीद लिया? अब यह भी जान लीजिये ये असली है या फिर नकली

Amazon Flipkart Sale: फेस्टिव सीजन की तैयारियों के बीच Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स ने अपनी बंपर सेल की घोषणा कर दी है। इस मौके पर ग्राहकों को भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स मिलते हैं जिससे लोग नए स्मार्टफोन, गैजेट्स और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है क्योंकि कई बार सेल के दौरान लोगों को नकली, इस्तेमाल किए हुए या खराब डिवाइस डिलीवर होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका खरीदा गया स्मार्टफोन असली है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं।
हर मोबाइल फोन के साथ एक यूनिक 15 अंकों वाला IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर आता है। अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि सेल में खरीदा गया फोन असली है या नकली तो इसके लिए आप संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi Portal) का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले संचार साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://sancharsaathi.gov.in/ पर जाएं।
होमपेज पर “Citizen Centric Services” ऑप्शन पर क्लिक करें।
“Know genuineness of Your Mobile Handset” ऑप्शन चुनें।
OTP पाने के लिए कैप्चा और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
OTP सबमिट करने के बाद अपने फोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके सामने डिवाइस की पूरी डिटेल दिखाई जाएगी, जिसमें फोन का स्टेटस, ब्रांड, मॉडल, डिवाइस टाइप और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स शामिल होंगे।
इस तरह, आप सेल में खरीदे गए अपने स्मार्टफोन के असली होने का आसानी से पता लगा सकते हैं और नकली या खराब डिवाइस से बच सकते हैं।
तुरंत रिटर्न या रिप्लेसमेंट का रिक्वेस्ट डालें
प्रूफ इकट्ठा करें
कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करें
रिफंड का विकल्प चुनें