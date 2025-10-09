Gmail छोड़कर Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, आप भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं स्विच

Amit Shah Zoho Mail: देश में मेक इन इंडिया अभियान को एक और मजबूती मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को यह ऐलान किया कि उन्होंने अब अपना ईमेल प्लेटफॉर्म Gmail से बदलकर Zoho Mail कर लिया है। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा की है। साथ ही अपना नया ईमेल आईडी भी जारी किया। शाह ने कहा कि अब सभी आधिकारिक और सरकारी ईमेल इसी नए पते पर भेजे जाएं।