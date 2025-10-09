Gmail छोड़कर Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, आप भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं स्विच

Amit Shah Zoho Mail (Image: ZoHo)
Amit Shah Zoho Mail: देश में मेक इन इंडिया अभियान को एक और मजबूती मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को यह ऐलान किया कि उन्होंने अब अपना ईमेल प्लेटफॉर्म Gmail से बदलकर Zoho Mail कर लिया है। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा की है। साथ ही अपना नया ईमेल आईडी भी जारी किया। शाह ने कहा कि अब सभी आधिकारिक और सरकारी ईमेल इसी नए पते पर भेजे जाएं।
यह कदम भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। Zoho Mail पूरी तरह से भारत में विकसित एक ईमेल सर्विस है जिसे चेन्नई स्थित टेक कंपनी Zoho Corporation ने बनाया है। इसे Gmail और Microsoft Outlook जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का स्वदेशी विकल्प माना जाता है।
Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने अमित शाह के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश की तकनीकी स्वतंत्रता के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, 'जब देश के शीर्ष नेता भारतीय तकनीक पर भरोसा जताते हैं तो यह न केवल उद्योग के लिए प्रोत्साहन है बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है।'
Zoho कंपनी का चैटिंग ऐप Arattai भी हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'Made in India' ऐप्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही थी।
अगर आप भी अमित शाह की तरह Gmail से Zoho Mail पर आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सरल स्टेप्स फॉलो करके आसानी से स्विच कर सकते हैं।
सबसे पहले Zoho Mail की वेबसाइट mail.zoho.com पर जाएं और फ्री या पेड प्लान में से कोई एक ऑप्शन चुनकर साइन-अप करें।
टिप: शुरुआती कुछ हफ्तों तक दोनों मेलबॉक्स साथ रखें और Gmail में Auto-Reply ऑन करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण ईमेल मिस न हों।
अमित शाह का यह कदम न केवल भारतीय तकनीक पर भरोसे का प्रतीक है बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत अब डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
