Gmail छोड़कर Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, आप भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं स्विच

Amit Shah Zoho Mail: देश के गृह मंत्री अमित शाह Gmail छोड़कर Zoho Mail पर शिफ्ट हो गए हैं। जोहो मेल को भारतीय कंपनी Zoho Corporation ने बनाया है। ऐसे में अगर आप भी जोहो मेल पर स्विच करना चाहते हैं तो आर्टिकल में स्टेप-बाई-स्टेप पूरा तरीका बताया गया है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 09, 2025

Amit Shah Zoho Mail

Amit Shah Zoho Mail (Image: ZoHo)

Amit Shah Zoho Mail: देश में मेक इन इंडिया अभियान को एक और मजबूती मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को यह ऐलान किया कि उन्होंने अब अपना ईमेल प्लेटफॉर्म Gmail से बदलकर Zoho Mail कर लिया है। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा की है। साथ ही अपना नया ईमेल आईडी भी जारी किया। शाह ने कहा कि अब सभी आधिकारिक और सरकारी ईमेल इसी नए पते पर भेजे जाएं।

यह कदम भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। Zoho Mail पूरी तरह से भारत में विकसित एक ईमेल सर्विस है जिसे चेन्नई स्थित टेक कंपनी Zoho Corporation ने बनाया है। इसे Gmail और Microsoft Outlook जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का स्वदेशी विकल्प माना जाता है।

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने अमित शाह के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश की तकनीकी स्वतंत्रता के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, 'जब देश के शीर्ष नेता भारतीय तकनीक पर भरोसा जताते हैं तो यह न केवल उद्योग के लिए प्रोत्साहन है बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है।'

Zoho कंपनी का चैटिंग ऐप Arattai भी हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'Made in India' ऐप्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही थी।

Gmail से Zoho Mail पर स्विच करने का आसान तरीका

अगर आप भी अमित शाह की तरह Gmail से Zoho Mail पर आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सरल स्टेप्स फॉलो करके आसानी से स्विच कर सकते हैं।

सबसे पहले Zoho Mail की वेबसाइट mail.zoho.com पर जाएं और फ्री या पेड प्लान में से कोई एक ऑप्शन चुनकर साइन-अप करें।

  • अपना अकाउंट सेट करें: मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल और सुरक्षा सेटिंग्स पूरी करें।
  • Gmail में IMAP ऑन करें: Gmail → Settings → Forwarding and POP/IMAP में जाकर Enable IMAP ऑप्शन को ऑन करें।
  • डेटा माइग्रेशन करें: Zoho Mail में Settings → Import/Export या Migration Wizard ओपन करें। यहां से आप Gmail के ईमेल, फोल्डर और कॉन्टैक्ट्स आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं।
  • फॉरवर्डिंग सेट करें: Gmail की सेटिंग में अपने नए Zoho एड्रेस को फॉरवर्डिंग ईमेल के रूप में जोड़ें ताकि नए मेल Zoho पर भी पहुंचें।
  • अकाउंट अपडेट करें: अपने बैंक, सोशल मीडिया और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में नया Zoho ईमेल अपडेट करना न भूलें।
  • बैकअप और सिक्योरिटी: Google Takeout से बैकअप डाउनलोड करें, Zoho में Two-Factor Authentication (2FA) इनेबल करें और नया ईमेल सिग्नेचर सेट करें।

टिप: शुरुआती कुछ हफ्तों तक दोनों मेलबॉक्स साथ रखें और Gmail में Auto-Reply ऑन करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण ईमेल मिस न हों।

अमित शाह का यह कदम न केवल भारतीय तकनीक पर भरोसे का प्रतीक है बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत अब डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

