एप्पल का बड़ा धमाका: अब एक ही कीमत में मिलेंगे वीडियो, म्यूजिक और डिजाइनिंग के प्रो-टूल्स, क्रिएटर्स के बचेंगे हजारों रुपये

Apple Creator Studio: अगर आप एक यूट्यूबर हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर हैं या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आपके लिए एप्पल एक ऐसी खबर लेकर आया है जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। अक्सर होता यह है कि वीडियो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, म्यूजिक के लिए अलग और फोटो एडिटिंग के लिए अलग। लेकिन अब एपल ने इन सबको एक ही छत के नीचे लाने का फैसला किया है।