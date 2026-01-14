एप्पल का बड़ा धमाका: अब एक ही कीमत में मिलेंगे वीडियो, म्यूजिक और डिजाइनिंग के प्रो-टूल्स, क्रिएटर्स के बचेंगे हजारों रुपये

Apple Creator Studio (Image: Apple)
Apple Creator Studio: अगर आप एक यूट्यूबर हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर हैं या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आपके लिए एप्पल एक ऐसी खबर लेकर आया है जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। अक्सर होता यह है कि वीडियो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, म्यूजिक के लिए अलग और फोटो एडिटिंग के लिए अलग। लेकिन अब एपल ने इन सबको एक ही छत के नीचे लाने का फैसला किया है।
कंपनी ने अपनी नई सर्विस Apple Creator Studio लॉन्च कर दी है। यह एक ऐसा सब्सक्रिप्शन पैक है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो डिजिटल दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो एप्पल ने अपने तीन सबसे दिग्गज ऐप्स Final Cut Pro, Logic Pro और Pixelmator Pro को मिलाकर एक बंडल बना दिया है। इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 12.99 डॉलर (करीब 1,000 रुपये के आसपास) या सालाना 129 डॉलर खर्च करने होंगे। यह सर्विस 28 जनवरी से ऐप स्टोर पर लाइव हो जाएगी।
सोचिए, पहले इन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स को अलग-अलग खरीदने या सब्सक्राइब करने में जो मोटा खर्च होता था, वो अब काफी कम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल्स आपके मैक (Mac) और आईपैड (iPad) दोनों पर काम करेंगे। यानी आप घर पर मैक पर काम शुरू कीजिए और सफर के दौरान आईपैड पर उसे खत्म कर लीजिए।
सिर्फ ऐप्स ही नहीं मिल रहे, बल्कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ऐसा तड़का लगाया गया है जो आपके घंटों का काम मिनटों में कर देगा।
वीडियो एडिटिंग: फाइनल कट प्रो में अब ट्रांसक्रिप्ट-बेस्ड सर्च जैसा फीचर है। यानी आपको वीडियो में कोई खास शब्द ढूंढना है, तो बस टाइप कीजिए और AI आपको वहीं ले जाएगा।
म्यूजिक: लॉजिक प्रो में अब AI खुद बीट डिटेक्ट कर लेगा और कॉर्ड आईडी जैसे फीचर्स से म्यूजिक बनाना आसान हो जाएगा।
डिजाइनर्स के बीच Pixelmator Pro काफी पॉपुलर है, लेकिन अब तक यह सिर्फ मैक तक सीमित था। पहली बार इसे आईपैड पर लाया जा रहा है। एपल पेंसिल के साथ आईपैड पर फोटो एडिटिंग करना अब और भी मजेदार और प्रोफेशनल होगा।
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्पल अब सिर्फ आईफोन या मैक बेचकर शांत नहीं बैठना चाहता। कंपनी चाहती है कि लोग उसकी सर्विसेस से जुड़ें ताकि उसे हर महीने एक तय कमाई होती रहे। एडोब (Adobe) जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए यह एपल का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
