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एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन ‘iPhone Duo’ लॉन्च: भारत में 3 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानिए खासियत

Apple ने पहला फोल्डेबल iPhone Duo भारत में 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। इस फ्लैगशिप फोन से जुड़ी हर डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 10, 2026

Apple foldable iPhone

Apple ने पहला फोल्डेबल iPhone Duo भारत में 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। (फोटो - एप्पल)

Apple Iphone Duo Launched: Apple ने आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अपने अब तक के सबसे बड़े iPhone डिजाइन बदलावों में से एक बताया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है। फोन को बंद करने पर यह सामान्य स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं खोलने पर इसमें 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। भारत में इसके प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

भारत में 3 लाख रुपये से शुरू होगी कीमत

iPhone Duo की भारत में शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है। यह कीमत 256 जीबी वाले मॉडल की है। इसके अलावा फोन 512 जीबी, 1 टीबी और 2 टीबी स्टोरेज विकल्प में भी आएगा।

स्टोरेजकीमत
256 जीबी2,99,900 रुपये
512 जीबी3,24,900 रुपये
1 टीबी3,74,900 रुपये
2 टीबी4,49,900 रुपये

यह फोन दो रंगों में उपलब्ध होगा। इनमें स्टार व्हाइट और नाइट स्काई शामिल हैं। भारत में इसके प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होंगे। फोन की बिक्री 23 अक्टूबर से एप्पल स्टोर और चुनिंदा साझेदार स्टोर्स पर होगी।

फोल्ड होने पर कॉम्पैक्ट डिजाइन, खुलते ही 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन

iPhone Duo की सबसे बड़ी खासियत इसका फोल्ड होने वाला डिजाइन है। फोन बंद होने पर इसमें 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन मिलती है। एप्पल के मुताबिक, यह स्क्रीन iPhone 18 Pro के कुल स्क्रीन क्षेत्र के 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से के बराबर है। फोन खोलने पर स्क्रीन का साइज बढ़कर 7.6 इंच हो जाता है। यह किसी भी iPhone में अब तक दी गई सबसे बड़ी स्क्रीन है। बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल वीडियो देखने, गेम खेलने और एक साथ कई काम करने के लिए किया जा सकता है।

दोनों स्क्रीन का आकार अनुपात एक जैसा रखा गया है। इससे फोन को खोलने या बंद करने पर स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट का साइज आसानी से बदल जाता है। दोनों स्क्रीन में प्रोमोशन टेक्नोलॉजी और हमेशा चालू रहने वाला डिस्प्ले दिया गया है। अधिकतम ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है। अंदर वाली स्क्रीन पर नैनो-टेक्सचर फिनिश दी गई है। इससे स्क्रीन पर पड़ने वाली रोशनी की चमक कम होती है। साथ ही, स्क्रीन के बीच की फोल्ड की रेखा यानी क्रीज भी कम दिखाई देती है।

iPhone Duo के स्पेसिफिकेशन

फीचरiPhone Duo
इनर डिस्प्ले7.6 इंच फोल्डिंग Super Retina XDR, नैनो-टेक्सचर, ProMotion, Always-On, 3,000 निट्स
आउटर डिस्प्ले5.4 इंच Super Retina XDR, ProMotion, Always-On, 3,000 निट्स
प्रोसेसरA20 Pro, 2nm तकनीक
सीपीयू6-कोर
जीपीयू7-कोर
न्यूरल इंजनडुअल 16-कोर Neural Engine
रियर कैमरा48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide
मुख्य कैमरासेंसर-शिफ्ट OIS, 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम
फ्रंट कैमरा12MP Center Stage + अंडर-डिस्प्ले FaceTime कैमरा
वीडियो रिकॉर्डिंग4K 120fps तक, Dolby Vision
बैटरीडुअल बैटरी
वीडियो प्लेबैकइनर स्क्रीन पर 31 घंटे, आउटर स्क्रीन पर 44 घंटे तक
चार्जिंगकरीब 20 मिनट में 50% वायर्ड, करीब 30 मिनट में MagSafe
सिक्योरिटीसाइड बटन में Touch ID
बॉडीGrade 5 Titanium फ्रेम और हिंज कवर
फ्रंट ग्लासCeramic Shield 2
वॉटर रेजिस्टेंसIP68
कनेक्टिविटीeSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread
मॉडेमC2 मॉडेम
सॉफ्टवेयरiOS 27.1
स्टोरेज256GB, 512GB, 1TB, 2TB
कलरStar White, Night Sky
भारत में कीमत₹2,99,900 से शुरू

फेस आईडी की जगह टच आईडी

iPhone Duo में एप्पल ने अपने लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे फेस आईडी को हटा दिया है। इसकी जगह साइड बटन में टच आईडी दी गई है। फोन में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें फिजिकल सिम लगाने के लिए कोई ट्रे नहीं होगी। iPhone Duo पूरी तरह ई-सिम पर काम करेगा। भारत में एयरटेल, जियो और वीआई जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियां ई-सिम की सुविधा देती हैं। फोन में एक्शन बटन भी नहीं दिया गया है। हालांकि कैमरा कंट्रोल बटन मौजूद रहेगा।

ए20 प्रो चिप से लैस है फोन

iPhone Duo में एप्पल की नई ए20 प्रो चिप दी गई है। यही चिप iPhone 18 Pro में भी इस्तेमाल की गई है। यह 2 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसमें 6-कोर सीपीयू और 7-कोर जीपीयू दिया गया है। इसके साथ दो 16-कोर न्यूरल इंजन भी हैं।

एप्पल ने फोन में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए खास वेपर चैंबर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह चिप से निकलने वाली गर्मी को तेजी से फैलाने में मदद करता है। इससे लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने पर भी प्रदर्शन बेहतर बना रहता है।

दो बैटरी मिलकर देंगी लंबा बैकअप

iPhone Duo में दोनों हिस्सों में अलग-अलग बैटरी लगाई गई हैं। दोनों बैटरियां मिलकर एक बैटरी की तरह काम करती हैं। एप्पल के मुताबिक, बाहरी स्क्रीन पर वीडियो चलाने पर फोन 44 घंटे तक चल सकता है। अंदर की बड़ी स्क्रीन पर यह आंकड़ा 31 घंटे तक है। सामान्य इस्तेमाल में दोनों स्क्रीन का इस्तेमाल करने पर करीब 24 घंटे तक बैटरी चलने का दावा किया गया है।

फोन को तार से चार्ज करने पर करीब 20 मिनट में बैटरी 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। मैगसेफ से 50 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 30 मिनट लगते हैं।

48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप

कैमरे के मामले में iPhone Duo को प्रो मॉडल से थोड़ा अलग रखा गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सिस्टम मिलता है। इसमें 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा शामिल है। मुख्य कैमरे में सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) दिया गया है। यह 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम को सपोर्ट करता है। हालांकि, फोन में अलग से टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है।

एप्पल ने फोन के फोल्डिंग डिजाइन का फायदा उठाते हुए कैमरे में कुछ नए फीचर भी जोड़े हैं। स्मार्ट टेक सही पोज मिलने पर तस्वीर लेने में मदद करता है। डुओ प्रीव्यू की मदद से सामने खड़ा व्यक्ति बाहरी स्क्रीन पर अपना लाइव प्रीव्यू देख सकता है। बच्चों की तस्वीर लेते समय किड क्यू बाहरी स्क्रीन पर एनिमेशन दिखाकर उनका ध्यान कैमरे की ओर खींचता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K और 120 फ्रेम प्रति सेकंड तक की जा सकती है।

आईओएस 27 को फोल्डेबल फोन के हिसाब से बदला

iPhone Duo में आईओएस 27 दिया गया है। एप्पल ने इसके इंटरफेस में कई बदलाव किए हैं ताकि बड़ी अंदरूनी स्क्रीन का बेहतर इस्तेमाल हो सके। फोन में पहली बार एक साथ दो ऐप चलाने के लिए स्प्लिट व्यू दिया गया है। यूजर्स एक ही ऐप की दो विंडो एक साथ खोल सकते हैं। इसके अलावा, अक्सर साथ इस्तेमाल किए जाने वाले दो ऐप की पेयरिंग सेव की जा सकती है, ताकि उन्हें बाद में एक साथ आसानी से खोला जा सके।

फोन को अलग-अलग एंगल पर मोड़कर कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे टेंट की तरह खड़ा किया जा सकता है या छोटे लैपटॉप की तरह भी रखा जा सकता है। फोन में लगे सेंसर इसके खुलने के एंगल को पहचानते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाली सामग्री उसी हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाती है। स्टैंडबाय सुविधा भी दोनों स्क्रीन पर काम करेगी। फोन को टेंट की तरह रखकर इसे घड़ी, तस्वीरों या विजेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

एप्पल पेंसिल का भी मिलेगा सपोर्ट

एप्पल ने iPhone Duo में एप्पल पेंसिल के सपोर्ट का भी ऐलान किया है। यह सुविधा इस साल के अंत में दोनों स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने नेटफ्लिक्स, जूम और स्लैक जैसे लोकप्रिय ऐप के लिए भी फोल्डेबल स्क्रीन के अनुसार बदलाव किए हैं। इससे बड़ी स्क्रीन पर एक साथ ज्यादा जानकारी देखना आसान होगा।

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पहली पीढ़ी का फोल्डेबल होने की वजह से कीमत पर नजर

iPhone Duo की कीमत इसे एप्पल के सबसे महंगे स्मार्टफोन में शामिल करती है। इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है। इसके मुकाबले iPhone 18 Pro की कीमत काफी कम है। ऐसे में iPhone Duo खरीदने की सबसे बड़ी वजह इसका फोल्डेबल डिजाइन और बड़ी स्क्रीन है। कैमरा या सामान्य परफॉर्मेंस के मामले में यह जरूरी नहीं कि प्रो मॉडल से आगे हो। एप्पल ने इसे मुख्य रूप से बड़ी स्क्रीन, मल्टीटास्किंग और नए डिजाइन के लिए तैयार किया है।

फोन की बॉडी में ग्रेड 5 टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मजबूत हिंज और सिरेमिक शील्ड 2 भी दिया गया है। फोन को पानी और धूल से सुरक्षा के लिए आईपी68 रेटिंग मिली है। इस तरह iPhone Duo एप्पल के लिए सिर्फ एक नया मॉडल नहीं है। यह कंपनी की पहली फोल्डेबल फोन पेशकश है। एप्पल ने फोल्डिंग स्क्रीन के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में बदलाव किए हैं।

अब देखना होगा कि करीब तीन लाख रुपये से शुरू होने वाला यह फोन भारतीय ग्राहकों के बीच कितनी जगह बना पाता है।

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Updated on:

10 Sept 2026 08:44 am

Published on:

10 Sept 2026 08:05 am

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