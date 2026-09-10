एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन ‘iPhone Duo’ लॉन्च: भारत में 3 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानिए खासियत

iPhone Duo की सबसे बड़ी खासियत इसका फोल्ड होने वाला डिजाइन है। फोन बंद होने पर इसमें 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन मिलती है। एप्पल के मुताबिक, यह स्क्रीन iPhone 18 Pro के कुल स्क्रीन क्षेत्र के 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से के बराबर है। फोन खोलने पर स्क्रीन का साइज बढ़कर 7.6 इंच हो जाता है। यह किसी भी iPhone में अब तक दी गई सबसे बड़ी स्क्रीन है। बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल वीडियो देखने, गेम खेलने और एक साथ कई काम करने के लिए किया जा सकता है।