हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक करेगी Apple की नई वॉच, Apple Watch Series 12 और Ultra 4 लॉन्च; भारत में जानिए कीमत और फीचर्स

नई वॉच में रेडीनेस नाम का नया फीचर भी दिया गया है। यह यूजर की हाल की गतिविधि, ट्रेनिंग लोड, शरीर के जरूरी आंकड़ों और नींद से जुड़ी जानकारी को मिलाकर हर सुबह 0 से 10 तक का स्कोर देता है। यह स्कोर बताता है कि शरीर को आराम की जरूरत है सामान्य गति से काम करना चाहिए या पूरी तरह एक्टिव रहने के लिए तैयार है। दिन के दौरान नई जानकारी मिलने पर यह स्कोर बदल भी सकता है। यूजर स्कोर पर टैप करके यह भी देख सकता है कि उसे यह रेटिंग किन वजहों से मिली है।