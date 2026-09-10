हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक करेगी Apple की नई वॉच, Apple Watch Series 12 और Ultra 4 लॉन्च; भारत में जानिए कीमत और फीचर्स

Apple Watch Series 12 और Ultra 4 लॉन्च (फोटो - एप्पल)
Apple Watch Series 12 and Ultra 4: Apple ने अपनी नई स्मार्टवॉच Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 लॉन्च कर दी हैं। दोनों वॉच में हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कई बड़े अपडेट दिए गए हैं। कंपनी ने इनमें नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम और S11 चिप दी है। Apple Watch Series 12 की शुरुआती कीमत 56,900 रुपये और Apple Watch Ultra 4 की कीमत 1,09,900 रुपये से शुरू होती है। दोनों वॉच के लिए प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो गए हैं। स्टोर्स पर इनकी बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी।
नई Apple Watch में हेल्थ सेंसर सिस्टम को पहले से बेहतर किया गया है। Series 12 और Ultra 4 में नए ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल हार्ट सेंसर दिए गए हैं। इनमें बड़े ग्रीन एलईडी और ज्यादा चौड़ी इलेक्ट्रोड सतह भी शामिल है। Apple के मुताबिक, दोनों वॉच पूरे दिन हर 5 सेकंड में हार्ट रेट की जांच कर सकती हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की रीडिंग भी पहले की तुलना में 24 गुना ज्यादा ली जा सकती है।
कंपनी का दावा है कि यह किसी भी वियरेबल डिवाइस में सबसे सटीक हार्ट रेट सेंसरिंग है। Apple ने इसके लिए 1,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया है।
भारतीय यूजर्स के लिए एक अहम बात यह है कि Apple Watch Series 12 और Ultra 4 में लॉन्च के समय हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं होगा। Apple को उम्मीद है कि इस फीचर को भारत में अगले साल मंजूरी मिल सकती है।
नई वॉच में रेडीनेस नाम का नया फीचर भी दिया गया है। यह यूजर की हाल की गतिविधि, ट्रेनिंग लोड, शरीर के जरूरी आंकड़ों और नींद से जुड़ी जानकारी को मिलाकर हर सुबह 0 से 10 तक का स्कोर देता है। यह स्कोर बताता है कि शरीर को आराम की जरूरत है सामान्य गति से काम करना चाहिए या पूरी तरह एक्टिव रहने के लिए तैयार है। दिन के दौरान नई जानकारी मिलने पर यह स्कोर बदल भी सकता है। यूजर स्कोर पर टैप करके यह भी देख सकता है कि उसे यह रेटिंग किन वजहों से मिली है।
Apple Watch Ultra 4 की बैटरी में भी सुधार किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह सामान्य इस्तेमाल में दो दिन से ज्यादा चल सकती है। वर्कआउट ट्रैकिंग के सबसे लंबे मोड में Ultra 4 45 घंटे तक काम कर सकती है। वहीं Apple Watch Series 12 की बैटरी करीब 24 घंटे तक चलने का दावा किया गया है। यह आउटडोर वर्कआउट को करीब 10 घंटे तक ट्रैक कर सकती है।
S11 चिप की मदद से Apple Watch में नए ऑडियो और AI से जुड़े फीचर भी जोड़े गए हैं। इनमें Sound Recognition, Live Rewind और Siri Recap शामिल हैं। Sound Recognition अलार्म और दरवाजे की घंटी जैसी आवाजों को पहचान सकेगा। Live Rewind बातचीत के पिछले 15 सेकंड के टेक्स्ट को फिर से देखने में मदद करेगा। Siri Recap बातचीत का छोटा सारांश देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
Apple का कहना है कि इन फीचर्स में ऑडियो रिकॉर्ड या सेव नहीं किया जाता। आवाज को घड़ी की चिप के अंदर ही प्रोसेस किया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। कंपनी के मुताबिक, बातचीत में शामिल लोगों की पहचान भी नहीं की जाती।
भारत में Apple Watch Series 12 की शुरुआती कीमत 56,900 रुपये रखी गई है, जबकि Apple Watch Ultra 4 की शुरुआती कीमत 1,09,900 रुपये है। दोनों मॉडल के प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो गए हैं। स्टोर्स में इनकी बिक्री और उपलब्धता 18 सितंबर से शुरू होगी।
|मॉडल
|भारत में शुरुआती कीमत
|Apple Watch Series 12
|₹56,900
|Apple Watch Ultra 4
|₹1,09,900
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