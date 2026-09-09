आज लॉन्च होगी iPhone 18 Pro सीरीज, जानिए भारत में संभावित कीमत, फीचर्स में क्या होंगे बड़े बदलाव?

आज लॉन्च होगी iPhone 18 Pro सीरीज (फोटो - चैटजीपीटी)
iPhone 18 Pro Series: एप्पल आज यानी 9 सितंबर को अपना साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित करने जा रहा है। कंपनी के इस इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से पर्दा उठने की उम्मीद है। इसके अलावा Apple पहली बार फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकता है। इसे iPhone Ultra नाम दिए जाने की चर्चा है। भारत में यह इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम Apple Park, क्यूपर्टिनो में आयोजित किया जाएगा। इसे Apple की आधिकारिक वेबसाइट, Apple TV ऐप और कंपनी के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा।
इस बार का इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि यह नए CEO जॉन टर्नस के नेतृत्व में Apple का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कार्यक्रम होगा। iPhone के अलावा Apple Watch, AirPods और कुछ स्मार्ट होम डिवाइस भी पेश किए जा सकते हैं।
iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। वहीं iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है। दोनों मॉडल में स्क्रीन का आकार मौजूदा मॉडल की तरह रहने की संभावना है। फोन में Apple की नई A20 Pro चिप मिलने की चर्चा है। यह 2 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित हो सकती है। इससे फोन की रफ्तार और बैटरी की क्षमता बेहतर होने की उम्मीद है। iPhone 18 Pro में 12GB रैम मिलने की भी चर्चा है। फोन iOS 27 पर चल सकता है।
iPhone 18 Pro सीरीज के कैमरे में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्य कैमरे में पहली बार वेरिएबल अपर्चर तकनीक मिलने की चर्चा है। इस तकनीक की मदद से कैमरा परिस्थितियों के हिसाब से लेंस में आने वाली रोशनी को कम या ज्यादा कर सकेगा। इससे कम रोशनी में तस्वीरों की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। मुख्य कैमरे के साथ 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिल सकता है। टेलीफोटो कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का होने की चर्चा है।
कैमरा कंट्रोल बटन में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा डायनेमिक आइलैंड को पहले से छोटा किए जाने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट में इसके आकार में करीब 35 प्रतिशत तक कमी की बात कही गई है। हालांकि, यह अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है।
iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इस मॉडल का सबसे बड़ा बदलाव बैटरी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 5,567 एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। यह पिछले मॉडल में बताई गई करीब 5,088 एमएएच की बैटरी से बड़ी होगी।
Pro Max मॉडल थोड़ा मोटा और भारी भी हो सकता है। कैमरे में वेरिएबल अपर्चर का फीचर सिर्फ Pro Max में मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
Apple के इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण उसका पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है। इसे iPhone Ultra नाम दिए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि फोन किताब की तरह बीच से खुलेगा। इसमें करीब 7.8 इंच की अंदरूनी स्क्रीन और 5.4 से 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन हो सकती है। फोन में टाइटेनियम फ्रेम मिलने की चर्चा है। खुलने पर इसकी मोटाई करीब 4.5 मिलीमीटर और बंद होने पर करीब 9 मिलीमीटर हो सकती है।
फोल्डेबल iPhone में Face ID की जगह पावर बटन में Touch ID मिलने की संभावना है। पीछे दो 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए जा सकते हैं। इसमें अलग टेलीफोटो कैमरा नहीं होने की चर्चा है। Apple स्क्रीन पर पड़ने वाली सिलवट को कम करने पर भी काम कर रहा है। इसके लिए लिक्विड मेटल हिंज और अल्ट्रा-थिन ग्लास जैसी तकनीक इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Ultra की कीमत 1,999 डॉलर से 2,299 डॉलर के बीच हो सकती है। भारतीय कीमत करीब 1.90 लाख से 2.29 लाख रुपये तक बैठ सकती है। इसके 2TB तक स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 2,699 डॉलर तक जाने की चर्चा है। हालांकि, Apple की ओर से इन कीमतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
|मॉडल
|अमेरिका में संभावित कीमत
|भारत में संभावित कीमत
|iPhone 18 Pro
|$1,299 से स्टार्ट
|करीब ₹1.23 लाख से स्टार्ट
|iPhone 18 Pro Max
|$1,399 से स्टार्ट
|करीब ₹1.32 लाख से स्टार्ट
|iPhone Ultra (Foldable)
|$1,999-$2,299
|करीब ₹1.90-₹2.29 लाख
|iPhone Ultra (2TB)
|$2,699 तक
|-
Apple इस इवेंट में नए स्मार्टवॉच मॉडल भी पेश कर सकता है। इनमें Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 शामिल होने की उम्मीद है।
Apple Watch Series 12 में नए स्वास्थ्य से जुड़े फीचर्स मिलने की चर्चा है। इसमें सिरेमिक केस का विकल्प भी दिया जा सकता है। वहीं Apple Watch Ultra 4 में डिजाइन में बदलाव होने की संभावना है।
इसके अलावा Apple AirPods 5 भी पेश कर सकता है। नए AirPods को सक्रिय शोर नियंत्रण के साथ और बिना सक्रिय शोर नियंत्रण वाले दो विकल्पों में लाए जाने की चर्चा है। इनमें हृदय गति मापने का फीचर भी मिल सकता है।
Apple स्मार्ट होम से जुड़े कुछ नए उत्पाद भी पेश कर सकता है। इनमें नया Apple TV 4K, नया HomePod mini और करीब 7 इंच की स्क्रीन वाला नया होम हब शामिल हो सकता है। हालांकि, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स की घोषणा इस इवेंट के बजाय साल के अंत में होने वाले किसी अन्य कार्यक्रम में किए जाने की भी संभावना है।
Apple इस कार्यक्रम में iOS 27 के बारे में भी नई जानकारी दे सकता है। नए सॉफ्टवेयर में फोल्डेबल iPhone के लिए खास फीचर मिलने की उम्मीद है। फोल्डेबल मॉडल में एक साथ दो ऐप चलाने की सुविधा, iPad जैसे लेआउट और हिंज की अलग-अलग स्थिति के हिसाब से स्क्रीन को इस्तेमाल करने की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा iPadOS, watchOS और Apple के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के नए अपडेट की जानकारी भी मिल सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro की अमेरिकी कीमत करीब 1,299 डॉलर से शुरू हो सकती है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 1.23 लाख रुपये बैठती है। iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत करीब 1,399 डॉलर यानी लगभग 1.32 लाख रुपये होने की उम्मीद है। वहीं फोल्डेबल iPhone की शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर यानी करीब 1.90 लाख रुपये हो सकती है। 2,299 डॉलर वाले मॉडल की कीमत करीब 2.29 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
Apple 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू कर सकता है और 18 सितंबर से बिक्री शुरू होने की संभावना है। भारत में Pro मॉडल की शुरुआती उपलब्धता वाले बाजारों में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, फोल्डेबल iPhone की भारत में उपलब्धता को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताए गए फीचर्स, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी ज्यादातर जानकारी रिपोर्ट और संभावित स्पेसिफिकेशन पर आधारित है। Apple की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम कीमत और फीचर्स की पुष्टि होगी।
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