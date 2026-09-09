आज लॉन्च होगी iPhone 18 Pro सीरीज, जानिए भारत में संभावित कीमत, फीचर्स में क्या होंगे बड़े बदलाव?

iPhone 18 Pro Series: एप्पल आज यानी 9 सितंबर को अपना साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित करने जा रहा है। कंपनी के इस इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से पर्दा उठने की उम्मीद है। इसके अलावा Apple पहली बार फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकता है। इसे iPhone Ultra नाम दिए जाने की चर्चा है। भारत में यह इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम Apple Park, क्यूपर्टिनो में आयोजित किया जाएगा। इसे Apple की आधिकारिक वेबसाइट, Apple TV ऐप और कंपनी के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा।