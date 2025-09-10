Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ म्यूजिक नहीं, सेहत का भी रखेगा ध्यान: AirPods Pro 3 में आया हार्ट रेट ट्रैकिंग फीचर, जानें कीमत

Apple ने AirPods Pro 3 लॉन्च कर दिया है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर, लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, ANC फीचर के इसका बैटरी बैक-अप 8 घंटे का है, जानें कितनी है कीमत?

भारत

Rahul Yadav

Sep 10, 2025

AirPods Pro 3 Price in India
AirPods Pro 3 (Image: Apple)

AirPods Pro 3 Price in India: एप्पल ने अपने सालाना इवेंट ‘Awe Dropping’ में AirPods Pro 3 लांच कर दिए हैं। यह नया मॉडल पिछले एयरपॉड्स के मुकाबले कई नए फीचर्स के साथ आया है। इसमें बेहतर साउंड क्वालिटी, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, हार्ट रेट मॉनिटर और लाइव ट्रांसलेशन जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। चलिए जानते हैं इस अपडेटेड एयरपॉड्स की कीमत और फीचर्स के बारे में।

नई डिजाइन और साउंड क्वालिटी

AirPods Pro 3 में मल्टीपोर्ट एकॉस्टिक डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है जो साउंड को क्लियर और बैलेंस्ड तरीके से कान तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें एडवांस एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) फीचर है जो पुराने एयरपॉड्स की तुलना में चार गुना ज्यादा शोर को कम करता है। ANC चालू होने पर भी एयरपॉड्स लगभग 8 घंटे तक लगातार चल सकते हैं।

पानी और पसीने से सेफ्टी

Apple के अनुसार, AirPods Pro 3 IP57 रेटिंग के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि यह पसीने और पानी से सुरक्षित हैं। इसका इस्तेमाल वर्कआउट, जिम या हल्की बारिश के दौरान भी किया जा सकता है।

हार्ट रेट मॉनिटर फीचर

AirPods Pro 3 में हार्ट रेट सेंसर दिया गया है। यह सेंसर हर सेकंड 256 बार हार्ट रेट मापता है और iPhone के फिटनेस ऐप के साथ काम करके 50 से ज्यादा तरह के वर्कआउट्स को ट्रैक कर सकता है। यह फीचर स्वास्थ्य और फिटनेस पर नजर रखने के लिए उपयोगी है।

लाइव ट्रांसलेशन फीचर

नई एयरपॉड्स में लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा भी है। इसका मतलब है कि यह अलग-अलग भाषाओं में बातचीत को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और सामने वाला फ्रेंच बोल रहा है, तो AirPods इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आपके कान तक पहुंचाएगा। शुरुआत में यह फीचर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और स्पेनिश में काम करेगा। साल 2025 के अंत तक इसमें इटैलियन, जापानी, कोरियाई और चीनी जैसी भाषाएं भी जुड़ेंगी।

कितनी है कीमत?

भारत में AirPods Pro 3 की कीमत 25,900 रुपये है। यह 50 से ज्यादा देशों में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं और 19 सितंबर से स्टोर में बिक्री के लिए मौजूद होंगे।

Published on:

10 Sept 2025 01:04 pm

