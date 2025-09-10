सिर्फ म्यूजिक नहीं, सेहत का भी रखेगा ध्यान: AirPods Pro 3 में आया हार्ट रेट ट्रैकिंग फीचर, जानें कीमत

नई एयरपॉड्स में लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा भी है। इसका मतलब है कि यह अलग-अलग भाषाओं में बातचीत को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और सामने वाला फ्रेंच बोल रहा है, तो AirPods इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आपके कान तक पहुंचाएगा। शुरुआत में यह फीचर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और स्पेनिश में काम करेगा। साल 2025 के अंत तक इसमें इटैलियन, जापानी, कोरियाई और चीनी जैसी भाषाएं भी जुड़ेंगी।