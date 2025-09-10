PhonePe, Google Pay के बाद अब GraamPay और Viyona Pay की होगी एंट्री, गांवों और छोटे शहरों पर रहेगा फोकस

UPI Payment App: डिजिटल युग में अब पैसे ट्रांसफर करना पहले से कहीं आसान हो गया है। इसी कड़ी में यूपीआई (UPI) पेमेंट्स के क्षेत्र में अब दो नए नाम शामिल होने जा रहे हैं। ये नाम GraamPay और Viyona Pay हैं। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी Viyona Fintech को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता (TPAP) के रूप में काम करने की मंजूरी दी है।