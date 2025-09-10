PhonePe, Google Pay के बाद अब GraamPay और Viyona Pay की होगी एंट्री, गांवों और छोटे शहरों पर रहेगा फोकस

UPI Payment App: डिजिटल युग में अब पैसे ट्रांसफर करना पहले से कहीं आसान हो गया है। इसी कड़ी में यूपीआई (UPI) पेमेंट्स के क्षेत्र में अब दो नए नाम शामिल होने जा रहे हैं। ये नाम GraamPay और Viyona Pay हैं। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी Viyona Fintech को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता (TPAP) के रूप में काम करने की मंजूरी दी है।
इस मंजूरी के बाद Viyona Pay और GraamPay के जरिए लोग फोनपे, गूगल पे और पेटीएम की तरह ही आसानी से यूपीआई के माध्यम से पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे।
Viyona Fintech के फाउंडर रवींद्रनाथ यार्लागड्डा के मुताबिक, कंपनी अब छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर देगी। इसका मकसद किसानों, दुकानदारों और परिवारों के लिए यूपीआई के जरिए आसान और सुरक्षित लेन-देन को सुनिश्चित करना है। कंपनी शहरी और वंचित दोनों समुदायों के लिए सरल वित्तीय उपकरण बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।
Viyona Pay अपने प्लेटफॉर्म GraamPay के जरिए एक किसान बाजार भी शुरू कर रहा है। इस पहल से किसान सीधे खरीदारों से जुड़ सकेंगे, उचित दाम पर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और यूपीआई सिस्टम का फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा, ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (VLEs) के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण ई-कॉमर्स और वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए आप घर बैठे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए केवल यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या QR कोड की जरूरत होती है। बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लेन-देन और भी आसान हो जाता है।