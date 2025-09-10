iPhone 17 Series भारत में लॉन्च, यहां जानें हर वेरिएंट की कीमत और खासियत

Apple ने इस बार अपने इवेंट में iPhone 17 Air भी लॉन्च किया है जिसे कंपनी अब तक का सबसे पतला iPhone बता रही है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है यानी यह हाथ में काफी हल्का और स्लिम फील देगा। फोन में 6.5 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone Air को पावर देने के लिए इसमें Apple का लेटेस्ट और सबसे ताकतवर A19 Pro चिपसेट लगाया गया है। इसमें 48MP का कैमरा सिस्टम और सेंटर स्टेज वाला फ्रंट कैमरा दिया गया है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के अनुभव को और बेहतर बनाता है।