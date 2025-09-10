iPhone 17 Series भारत में लॉन्च, यहां जानें हर वेरिएंट की कीमत और खासियत

iPhone 17 Series: एप्पल ने अपने सालाना इवेंट ‘Awe Dropping’ में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस बार कंपनी ने चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air पेश किए हैं। सबसे खास बात यह है कि सभी फोन्स में अब 48MP कैमरा मिलेगा और बेस वेरिएंट भी सीधे 256GB स्टोरेज से शुरू होगा। डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी और चार्जिंग हर चीज में बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स।
iPhone 17 अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट हो गया है। इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। यह पहली बार है कि नॉर्मल iPhone मॉडल में 120Hz डिस्प्ले दिया गया है।
डिजाइन: फोन में नया Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है जो स्क्रीन को और मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें Always-On Display और IP68 रेटिंग भी है जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।
यह फोन A19 चिपसेट पर चलता है जो iPhone 16 से 40% तेज है। बैटरी भी अपग्रेड की गई है और यह 8 घंटे ज्यादा बैकअप देगी। साथ ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जिससे फोन सिर्फ 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा।
|स्टोरेज वेरिएंट
|कीमत
|iPhone 17 (256GB)
|82,900 रुपये
|iPhone 17 (512GB)
|1,02,900 रुपये
डिस्प्ले और डिजाइन: iPhone 17 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। दोनों ही मॉडल्स में Super Retina XDR डिस्प्ले, 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। डिजाइन में इस बार बदलाव किया गया है और प्रो मॉडल्स अब एल्युमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आते हैं।
प्रोसेसर और कूलिंग: इनमें नया A19 Pro चिपसेट लगाया गया है जिसे Apple का अब तक का सबसे ताकतवर प्रोसेसर बताया गया है। पहली बार इसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है जिससे फोन हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान गर्म नहीं होगा।
iPhone 17 Pro और Pro Max में इस बार सभी कैमरे 48MP के हैं।
बैटरी और चार्जिंग: Pro मॉडल्स में बड़ी बैटरी दी गई है। Apple का दावा है कि iPhone 17 Pro Max अब तक का सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला iPhone होगा। साथ ही चार्जिंग इतनी तेज है कि सिर्फ 20 मिनट में फोन 50% तक चार्ज हो जाएगा।
|मॉडल
|स्टोरेज वेरिएंट
|कीमत
|iPhone 17 Pro
|256GB
|1,34,900 रुपये
|512GB
|1,54,900 रुपये
|1TB
|1,74,900 रुपये
|iPhone 17 Pro Max
|256GB
|1,49,900 रुपये
|512GB
|1,69,900 रुपये
|1TB
|1,89,900 रुपये
|2TB
|2,29,900 रुपये
Apple ने इस बार अपने इवेंट में iPhone 17 Air भी लॉन्च किया है जिसे कंपनी अब तक का सबसे पतला iPhone बता रही है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है यानी यह हाथ में काफी हल्का और स्लिम फील देगा। फोन में 6.5 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone Air को पावर देने के लिए इसमें Apple का लेटेस्ट और सबसे ताकतवर A19 Pro चिपसेट लगाया गया है। इसमें 48MP का कैमरा सिस्टम और सेंटर स्टेज वाला फ्रंट कैमरा दिया गया है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के अनुभव को और बेहतर बनाता है।
|स्टोरेज वेरिएंट
|कीमत
|iPhone 17 Air (256GB)
|1,19,900 रुपये
|iPhone 17 Air (512GB)
|1,39,900 रुपये
|iPhone 17 Air (1TB)
|1,59,900 रुपये