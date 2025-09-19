Patrika LogoSwitch to English

जिओ, एयरटेल से सस्ता BSNL का प्लान, 199 में इतने GB डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग

अभी जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आईडिया (Vi) जैसे निजी ऑपरेटर इतने कम दाम पर 2GB डेली डेटा वाला प्लान नहीं दे रहे हैं। BSNL अपना सस्ता प्लान लेकर आई है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 19, 2025

BSNL Plan Recharges Cheaper
BSNL Plan Recharges Cheaper(AI Image-Grok)

BSNL Recharge Plan: कस्टमर्स के मामले में BSNL लगातार बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि BSNL के कई रिचार्ज प्लान बाकि कंपनी से सस्ते जरूर होते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए किफायती प्रीपेड प्लान पेश किया है। कंपनी ने 199 रुपये की कीमत वाला यह प्लान लॉन्च किया है, जिसकी वैधता 28 दिन रखी गई है। इस पैक में यूजर्स को रोजाना 2GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। निर्धारित डाटा सीमा खत्म होने के बाद भी ग्राहक 40kbps की स्पीड पर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा शामिल है।

BSNL की प्राइवेट कंपनियों से तुलना

वर्तमान में जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आईडिया (Vi) जैसे निजी ऑपरेटर इतने कम दाम पर 2GB डेली डेटा वाला प्लान नहीं दे रहे हैं। BSNL अभी केवल 4G नेटवर्क दे रहा है, जबकि जियो और एयरटेल जैसे ऑपरेटर 5G सेवाएं दे रहे हैं।
जियो का प्लान- 349 रुपये में 28 दिन की वैधता, 2GB प्रतिदिन 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और JioTV का एक्सेस।
एयरटेल का प्लान- 349 रुपये में 28 दिन की वैधता, 2GB डेली डेटा, फ्री कॉलिंग और 100 SMS के साथ-साथ छह महीने का Apple Music सब्सक्रिप्शन और 20 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस।
Vi का प्लान- 408 रुपये में 28 दिन की वैधता, 2GB रोजाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और Sony Liv का सब्सक्रिप्शन। इसमें डाटा लिमिट खत्म होने पर 64kbps की स्पीड से इंटरनेट चलता है।

TRAI की रिपोर्ट क्या कहती है?

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के जुलाई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, BSNL और MTNL लगातार ग्राहकों को खो रहे हैं। केवल जुलाई महीने में ही BSNL के करीब 1.01 लाख सब्सक्राइबर कम हुए, वहीं MTNL का ग्राहक आधार भी घटा है। फिलहाल सरकारी कंपनियों का संयुक्त मार्केट शेयर 8% से कम रह गया है। वहीं Jio और Airtel अपने ग्राहक आधार को लगातार बढ़ा रहे हैं। जियो ने जुलाई 2025 में 4.83 लाख नए यूजर्स जोड़े, जबकि एयरटेल को 4.64 लाख नए ग्राहक मिले।

