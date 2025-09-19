जिओ, एयरटेल से सस्ता BSNL का प्लान, 199 में इतने GB डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग

वर्तमान में जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आईडिया (Vi) जैसे निजी ऑपरेटर इतने कम दाम पर 2GB डेली डेटा वाला प्लान नहीं दे रहे हैं। BSNL अभी केवल 4G नेटवर्क दे रहा है, जबकि जियो और एयरटेल जैसे ऑपरेटर 5G सेवाएं दे रहे हैं।

जियो का प्लान- 349 रुपये में 28 दिन की वैधता, 2GB प्रतिदिन 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और JioTV का एक्सेस।

एयरटेल का प्लान- 349 रुपये में 28 दिन की वैधता, 2GB डेली डेटा, फ्री कॉलिंग और 100 SMS के साथ-साथ छह महीने का Apple Music सब्सक्रिप्शन और 20 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस।

Vi का प्लान- 408 रुपये में 28 दिन की वैधता, 2GB रोजाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और Sony Liv का सब्सक्रिप्शन। इसमें डाटा लिमिट खत्म होने पर 64kbps की स्पीड से इंटरनेट चलता है।