अगर यूज कर रहे हैं पुराना वाई-फाई राउटर तो हो जाएं सतर्क, वायरस अलर्ट जारी, तुरंत करें यह काम

कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम के चलते इंटरनेट का उपभोग बढ़ गया है। ऐसे में बहुत से यूजर्स ने घर में नए ब्राडबैंड कनेक्शन लगवाए हैं। वहीं कई लोगों के पास पहले से यह सुविधा मौजूद है। लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट रहने के लिए पुराने वाई—फाई राउटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसमें वायरस का खतरा हो सकता है। ऐसे में या तो आप अपने फर्मवेयर को अपडेट करें या फिर नया वाई—फाई राउटर खरीद लें।

नए मैलवेयर को लेकर एडवाइजरी जारी

दरअसल, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने Mozi नाम के एक नए मैलवेयर को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार, यह Mozi नाम का मैलवेयर दुनियाभर में IoT डिवाइसेज को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में CERT-In ने Netgear, Huawei, D-Link सहित कई अन्य ब्रैंड के राउटर्स के लिए 'वायरस अलर्ट' जारी किया है।

ये डिवाइसेज हो रहे प्रभावित

एडवाइजरी में कहा गया है कि Mozi मैलवेयर खासतौर पर घरो में राउटर्स और डीवीआर को अपना निशाना बना रहा है। इस मैलवेयर में Gafgyt, Mirai और IoT Reaper का सोर्स कोड मौजूद है। यह मैलवेयर फैमिली है, जो IoT डिवाइसेज को टारगेट कर रहे हैं। इस वायरस से Eir D1000 Router, Vacron NVR devices, devices using the Realtek SDK, Netgear R7000 and R6400, DGN1000 Netgear routers, MVPower DVR, Huawei Router HG532, D-Link devices, GPON और अन्य कुछ राउटर्स प्रभावित हो रहे हैं।

डिवाइसेज अपडेट करने की सलाह

CERT-In ने इस वायरस से बचने के लिए अपनी एडवाइजरी में यूजर्स को पैचेज के साथ डिवाइसेज अपडेट करने की सलाह दी है। साथ ही कंपनी ने राउटर निर्माताओं को भी रिलीज के समय अपडेट करने को कहा है। साथ ही कंपनी ने सुझाव दिया है कि अगर आपका डिवाइस इन्फेक्ट हो गया है तो इसे फर्मवेयर को रीसेट करें या ट्रस्टेड बैकअप से इसे रीस्टोर करें।

करें यह काम

सरकारी एजेंसी ने सुझाव दिया है कि डिवाइस से UDP ट्रैफिक को मॉनिटर या ब्लॉक कर Bit Torrent DHT बूटस्ट्रैप नोड्स पर ले जाएं। डेस्टिनेशन पोर्ट्स 22, 23, 2323, 80, 81, 5555, 7574, 8080, 8443, 37215, 49152 और 52869 के साथ आउटगोइंग टीसीपी ट्रैफिक को ब्लॉक करें।