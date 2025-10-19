Diwali Photography Tips: दीवाली नाइट में फोटो धुंधली आती है? ये टिप्स फॉलो करके देखें, आएगी परफेक्ट पिक्चर

Diwali Photography Tips (Image Gemini)
Diwali Photography Tips: दीवाली का त्योहार रोशनी, रंगों और खुशियों से भरा होता है। हर घर दीयों की जगमग रोशनी, खूबसूरत रंगोली और मुस्कुराते चेहरों से सजा होता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि इन सुनहरे पलों को कैमरे में कैद कर ले ताकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी दीवाली की तरह शानदार दिखें। लेकिन अक्सर कम रोशनी या ज्यादा मूवमेंट के कारण फोटो धुंधली या फीकी हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दीवाली की तस्वीरें सबसे अलग और शानदार दिखें, तो अपनाएं ये आसान स्मार्टफोन फोटोग्राफी टिप्स।
तस्वीर खींचने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपने फोन के कैमरा लेंस को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें। लेंस पर लगी धूल या उंगलियों के निशान फोटो की क्वालिटी खराब कर सकते हैं। एक साफ लेंस से फोटो ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखती हैं।
दीवाली की असली खूबसूरती रोशनी में होती है, इसलिए लाइटिंग पर खास ध्यान दें। अगर आप बाहर फोटो ले रहे हैं, तो सुबह या शाम की नरम सुनहरी रोशनी में शूट करें। अंदर फोटो लेते समय दीयों या लाइट स्ट्रिंग्स के पास से एंगल बनाएं ताकि चेहरों पर मुलायम और नैचुरल ग्लो दिखे।
सिर्फ क्लिक करने से पहले थोड़ा सोचें कि आपका फ्रेम कैसा दिखेगा। Rule of Thirds का उपयोग करें यानी विषय को बिल्कुल बीच में न रखें। दीपों की कतारें, रंगोली या लाइट्स को फ्रेम का हिस्सा बनाएं ताकि तस्वीर में गहराई और बैलेंस दोनों आएं।
स्क्रीन पर टैप करके अपने मुख्य विषय पर फोकस करें और एक्सपोजर को एडजस्ट करें ताकि फोटो न ज्यादा अंधेरी लगे और न ही बहुत ब्राइट। अगर आपके फोन में Pro Mode है, तो मैनुअल सेटिंग्स जैसे ISO और शटर स्पीड का इस्तेमाल करें।
दीवाली की रातों में Night Mode, Portrait Mode और Pro Mode जरूर आजमाएं। Night Mode से कम रोशनी में भी फोटो साफ और ब्राइट आती हैं। Portrait Mode से बैकग्राउंड ब्लर होकर चेहरा उभर कर आता है।
परिवार या दोस्तों के हंसते, बात करते या दीप जलाते हुए पलों को कैद करें। ये नेचुरल और बिना तैयारी के फोटो ज्यादा असली और इमोशनल लगती हैं।
फोटो एडिट करते समय ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर बैलेंस एडजस्ट करें, लेकिन ओवर एडिटिंग से बचें। ज्यादा फिल्टर तस्वीर को नकली बना सकते हैं। कोशिश करें कि फोटो नैचुरल और सॉफ्ट दिखे।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग