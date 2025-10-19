Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Diwali Photography Tips: दीवाली नाइट में फोटो धुंधली आती है? ये टिप्स फॉलो करके देखें, आएगी परफेक्ट पिक्चर

Diwali Photography Tips: दीवाली की रातों में शानदार फोटो लेना चाहते हैं? जानें आसान स्मार्टफोन फोटोग्राफी टिप्स जिससे आपकी तस्वीरें बनेंगी और भी खूबसूरत।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 19, 2025

Diwali Photography Tips

Diwali Photography Tips (Image Gemini)

Diwali Photography Tips: दीवाली का त्योहार रोशनी, रंगों और खुशियों से भरा होता है। हर घर दीयों की जगमग रोशनी, खूबसूरत रंगोली और मुस्कुराते चेहरों से सजा होता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि इन सुनहरे पलों को कैमरे में कैद कर ले ताकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी दीवाली की तरह शानदार दिखें। लेकिन अक्सर कम रोशनी या ज्यादा मूवमेंट के कारण फोटो धुंधली या फीकी हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दीवाली की तस्वीरें सबसे अलग और शानदार दिखें, तो अपनाएं ये आसान स्मार्टफोन फोटोग्राफी टिप्स।

कैमरा लेंस को साफ रखें

तस्वीर खींचने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपने फोन के कैमरा लेंस को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें। लेंस पर लगी धूल या उंगलियों के निशान फोटो की क्वालिटी खराब कर सकते हैं। एक साफ लेंस से फोटो ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखती हैं।

रोशनी का सही इस्तेमाल करें

दीवाली की असली खूबसूरती रोशनी में होती है, इसलिए लाइटिंग पर खास ध्यान दें। अगर आप बाहर फोटो ले रहे हैं, तो सुबह या शाम की नरम सुनहरी रोशनी में शूट करें। अंदर फोटो लेते समय दीयों या लाइट स्ट्रिंग्स के पास से एंगल बनाएं ताकि चेहरों पर मुलायम और नैचुरल ग्लो दिखे।

सोच-समझकर फ्रेम करें

सिर्फ क्लिक करने से पहले थोड़ा सोचें कि आपका फ्रेम कैसा दिखेगा। Rule of Thirds का उपयोग करें यानी विषय को बिल्कुल बीच में न रखें। दीपों की कतारें, रंगोली या लाइट्स को फ्रेम का हिस्सा बनाएं ताकि तस्वीर में गहराई और बैलेंस दोनों आएं।

फोकस और एक्सपोजर एडजस्ट करें

स्क्रीन पर टैप करके अपने मुख्य विषय पर फोकस करें और एक्सपोजर को एडजस्ट करें ताकि फोटो न ज्यादा अंधेरी लगे और न ही बहुत ब्राइट। अगर आपके फोन में Pro Mode है, तो मैनुअल सेटिंग्स जैसे ISO और शटर स्पीड का इस्तेमाल करें।

फोन के मोड्स का सही इस्तेमाल करें

दीवाली की रातों में Night Mode, Portrait Mode और Pro Mode जरूर आजमाएं। Night Mode से कम रोशनी में भी फोटो साफ और ब्राइट आती हैं। Portrait Mode से बैकग्राउंड ब्लर होकर चेहरा उभर कर आता है।

कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर करें

परिवार या दोस्तों के हंसते, बात करते या दीप जलाते हुए पलों को कैद करें। ये नेचुरल और बिना तैयारी के फोटो ज्यादा असली और इमोशनल लगती हैं।

एडिटिंग को सिम्पल रखें

फोटो एडिट करते समय ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर बैलेंस एडजस्ट करें, लेकिन ओवर एडिटिंग से बचें। ज्यादा फिल्टर तस्वीर को नकली बना सकते हैं। कोशिश करें कि फोटो नैचुरल और सॉफ्ट दिखे।

ये भी पढ़ें

Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच
टेक्नोलॉजी
Gold Quality Check App

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

19 Oct 2025 07:13 pm

Hindi News / Technology / Diwali Photography Tips: दीवाली नाइट में फोटो धुंधली आती है? ये टिप्स फॉलो करके देखें, आएगी परफेक्ट पिक्चर

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

Whatsapp Animated Diwali Stickers
टेक्नोलॉजी

Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच

Gold Quality Check App
टेक्नोलॉजी

Google Diwali Offer: 11 रुपये में गूगल दे रहा है ये बड़ा ऑफर, जानिए इससे क्या मिल सकते हैं फायदे

Google One Diwali Offer
टेक्नोलॉजी

अब EPFO से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं विड्रॉल

EPF Withdrawal
टेक्नोलॉजी

दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

Traffic in Dubai
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.