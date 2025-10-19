Diwali Photography Tips: दीवाली नाइट में फोटो धुंधली आती है? ये टिप्स फॉलो करके देखें, आएगी परफेक्ट पिक्चर

Diwali Photography Tips: दीवाली का त्योहार रोशनी, रंगों और खुशियों से भरा होता है। हर घर दीयों की जगमग रोशनी, खूबसूरत रंगोली और मुस्कुराते चेहरों से सजा होता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि इन सुनहरे पलों को कैमरे में कैद कर ले ताकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी दीवाली की तरह शानदार दिखें। लेकिन अक्सर कम रोशनी या ज्यादा मूवमेंट के कारण फोटो धुंधली या फीकी हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दीवाली की तस्वीरें सबसे अलग और शानदार दिखें, तो अपनाएं ये आसान स्मार्टफोन फोटोग्राफी टिप्स।