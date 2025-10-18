Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच

‘BIS Care’ ऐप भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की तरफ से जारी किया गया एक आधिकारिक मोबाइल ऐप है जो सोने और चांदी के गहनों की शुद्धता और हॉलमार्क सर्टिफिकेशन की जांच करने में मदद करता है।इस ऐप से कोई भी ग्राहक आसानी से पता लगा सकता है कि जूलर BIS से प्रमाणित है या नहीं और गहने पर लगा हॉलमार्क असली है या नकली है। यह ऐप Android और iPhone दोनों पर उपलब्ध है। Google Play Store पर इसकी रेटिंग 4.1 स्टार है। Apple App Store पर इसकी रेटिंग 3.5 स्टार है। अब तक इसे 50 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं।