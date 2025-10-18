Patrika LogoSwitch to English

Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच

Gold Quality Check App: अगर आप भी धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदने जा रहे हैं या निकट भविष्य में खरीदने की प्लानिंग है तो ये खबर आपके काम की है। जानें कैसे चेक कर सकते हैं सोने की शुद्धता?

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 18, 2025

Gold Quality Check App

Gold Quality Check App (Image: indianstandards/Instagram)

Gold Quality Check App: आज धनतेरस है, इस खास मौके पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इसके आलावा शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में जूलरी शॉप पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। डिमांड ज्यादा होने के चलते सोने में मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप भी जूलरी खरीदने जा रहे हैं या भविष्य में खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, किसी भी जूलर पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप एक ऐप इंस्टॉल करके सोने की शुद्धता की जांच स्वयं कर सकते हैं।

चलिए जानते हैं कैसे आप सोने की शुद्धता की जांच स्वयं कर सकते हैं।

क्या है BIS Care App?

‘BIS Care’ ऐप भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की तरफ से जारी किया गया एक आधिकारिक मोबाइल ऐप है जो सोने और चांदी के गहनों की शुद्धता और हॉलमार्क सर्टिफिकेशन की जांच करने में मदद करता है।इस ऐप से कोई भी ग्राहक आसानी से पता लगा सकता है कि जूलर BIS से प्रमाणित है या नहीं और गहने पर लगा हॉलमार्क असली है या नकली है। यह ऐप Android और iPhone दोनों पर उपलब्ध है। Google Play Store पर इसकी रेटिंग 4.1 स्टार है। Apple App Store पर इसकी रेटिंग 3.5 स्टार है। अब तक इसे 50 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं।

BIS Care App से आप और क्या कर सकते हैं?

इस ऐप के जरिए आप कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  • सोने के गहनों की हॉलमार्किंग (14K, 18K, 20K, 22K, 23K, 24K) की पुष्टि।
  • किसी भी प्रोडक्ट पर लगे ISI मार्क या CRS रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच।
  • गहने या प्रोडक्ट का निर्माता कौन है, उसका पता, और लाइसेंस की वैलिडिटी।
  • कौन-कौन से ब्रांड और वैरायटीज उस लाइसेंस के तहत आती हैं।
  • सबसे महत्वपूर्ण गोल्ड की शुद्धता की असल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

BIS Care ऐप से ऐसे चेक करें सोने की शुद्धता

  • सबसे पहले अपने मोबाइल में ‘BIS Care’ ऐप डाउनलोड करें।
  • ऐप ओपन करें और रजिस्टर करें।
  • इसके बाद ‘Verify License Details’ या ‘Verify HUID’ ऑप्शन पर जाएं।
  • अब अपने गहने पर लिखा HUID नंबर (6 अंकों का यूनिक कोड) डालें।
  • तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका गहना असली हॉलमार्क वाला है या नहीं।

नोट: HUID नंबर हर बिल पर जरूरी नहीं होता है, इसलिए सोना खरीदते समय दुकानदार से यह जानकारी जरूर मांगे।

BIS Care App के और फीचर्स

ऐप में एक खास सेक्शन ‘Know Your Standards’ मिलता है, जहां से आप भारत में मान्य सभी ISI और BIS मानकों की जानकारी, लाइसेंस डिटेल्स और टेस्टिंग लैब्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है यह BIS Care App?

मार्केट में कई बार नकली हॉलमार्क वाले गहने भी बेचे जाते हैं। ऐसे में यह ऐप आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आप बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के खुद अपने सोने की शुद्धता जांच सकते हैं। धनतेरस और शादी के मौसम में यह ऐप ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

EPF Withdrawal

Hindi News / Technology / Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच

टेक्नोलॉजी

