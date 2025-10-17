Patrika LogoSwitch to English

अब EPFO से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं विदड्रॉल

अब EPFO से पैसा निकालना बेहद आसान हो गया है। घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करके EPF Withdrawal कर सकते हैं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 17, 2025

EPF Withdrawal

EPF Withdrawal (Image: Freepik)

EPF Withdrawal: अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपके पास PF अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाखों लोगों को राहत देते हुए PF से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब आप बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना PF अमाउंट निकाल सकते हैं।

बदल गया EPFO से पैसे निकलने का नियम

EPFO ने PF से पैसे निकलने को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो वह अपने PF खाते से तुरंत 75% रकम निकाल सकता है जबकि बाकी 25% पैसा तभी निकाल पाएगा जब वह लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहेगा। पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा PF निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ा दी गई है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, यह बदलाव कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि लोग बार-बार PF निकालकर अपनी सर्विस में गैप न करें और रिटायरमेंट के समय उन्हें पर्याप्त रकम मिल सके।

EPFO से पूरा पैसा निकालने की आसान प्रक्रिया

नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी एजेंट या बिचौलिए के खुद ही पैसा निकाल सकते हैं।

  • सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां UAN नंबर (Universal Account Number) और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और फिर ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ ऑप्शन चुनें।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपकी बुनियादी जानकारी पहले से भरी होगी। यहां बैंक अकाउंट नंबर डालें और शर्तों को स्वीकार करें।
  • इसके बाद आपको अपनी आखिरी नौकरी की डिटेल्स और Date of Exit (आखिरी कार्य दिवस) दिखाई देगा।
  • अब 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें। यहां 'I want to apply for' सेक्शन में Form 19 चुनें ताकि आप पूरा PF अमाउंट निकाल सकें।
  • अगर आपकी विदड्रॉल अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा है और आप उस पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो Form 15G अपलोड करें।
  • अब आपको अपने आधार कार्ड पर दिया पता भरना होगा। जरूरत पड़ने पर कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करें। फिर 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

कितने दिन में आएगा पैसा?

फॉर्म भरने के बाद आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।

इन बातों का रखें ध्यान

  • ध्यान रहे आपका UAN नंबर और आधार दोनों एक-दूसरे से लिंक होने चाहिए।
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स EPFO के पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए।
  • गलत जानकारी भरने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

