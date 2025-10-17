अब EPFO से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं विदड्रॉल

EPFO ने PF से पैसे निकलने को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो वह अपने PF खाते से तुरंत 75% रकम निकाल सकता है जबकि बाकी 25% पैसा तभी निकाल पाएगा जब वह लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहेगा। पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा PF निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ा दी गई है।