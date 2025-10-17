अब EPFO से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं विदड्रॉल

EPF Withdrawal (Image: Freepik)
EPF Withdrawal: अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपके पास PF अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाखों लोगों को राहत देते हुए PF से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब आप बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना PF अमाउंट निकाल सकते हैं।
EPFO ने PF से पैसे निकलने को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो वह अपने PF खाते से तुरंत 75% रकम निकाल सकता है जबकि बाकी 25% पैसा तभी निकाल पाएगा जब वह लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहेगा। पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा PF निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ा दी गई है।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, यह बदलाव कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि लोग बार-बार PF निकालकर अपनी सर्विस में गैप न करें और रिटायरमेंट के समय उन्हें पर्याप्त रकम मिल सके।
नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी एजेंट या बिचौलिए के खुद ही पैसा निकाल सकते हैं।
फॉर्म भरने के बाद आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग