e-Aadhaar App: अब चुटकियों में होगा आधार अपडेट! केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ई-आधार मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

Aadhaar mobile App 2025: अब जल्द ही आधार अपडेट की झंझट खत्म होने वाली है। लंबी लाइन और तरह-तरह की परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार साल के अंत तक ऑनलाइन आधार ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए आप बड़ी आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकेंगे। यूआईडीएआई द्वारा बनाए जा रहे इस e-Aadhaar ऐप की मदद से आप घर बैठे ही अपना नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां अपडेट कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि ये ऐप कैसे काम करेगा।
e-Aadhaar App एक नया मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से यूजर्स अपने आधार कार्ड को घर बैठे, मोबाइल से ही अपडेट कर सकेंगे।
लॉगिन के लिए मोबाइल OTP या फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।
यूजर खुद ही फोटो, पता, जन्मतिथि, आदि अपडेट कर पाएंगे।
एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज सीधे मोबाइल से अपलोड किए जा सकेंगे।
आधार अपडेट का स्टेटस मोबाइल पर ही ट्रैक किया जा सकेगा।
पूरा प्रोसेस सुरक्षित और पेपरलेस होगा, आधार केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं।
ई-आधार उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन के जरिए अपना नाम, जन्मतिथि और पता बदलने की सुविधा देगा। यह सेवा परेशानी मुक्त होगी क्योंकि लोगों को अपनी जानकारी बदलवाने के लिए अब आधार केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकग्निशन तकनीक के हस्तक्षेप से पूरे देश में उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवाएं मिलेंगी।
इस खास सुविधा के साथ अब यूआईडीएआई ये योजना बना रहा है कि वह उपयोगकर्ताओं का डेटा सीधे सरकारी स्रोतों से खुद ही ले सके. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।