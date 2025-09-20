e-Aadhaar App: अब चुटकियों में होगा आधार अपडेट! केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ई-आधार मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

Aadhaar mobile App 2025: अब जल्द ही आधार अपडेट की झंझट खत्म होने वाली है। लंबी लाइन और तरह-तरह की परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार साल के अंत तक ऑनलाइन आधार ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए आप बड़ी आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकेंगे। यूआईडीएआई द्वारा बनाए जा रहे इस e-Aadhaar ऐप की मदद से आप घर बैठे ही अपना नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां अपडेट कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि ये ऐप कैसे काम करेगा।