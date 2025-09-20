Patrika LogoSwitch to English

e-Aadhaar App: अब चुटकियों में होगा आधार अपडेट! केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ई-आधार मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

UIDAI New App Launch: भारत सरकार जल्द ही आम लोगों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। अब आप घर बैठे चुटकियों में अपना आधार अपडेट कर पाएंगे।

भारत

Anamika Mishra

Sep 20, 2025

e-Aadhaar app, Aadhaar update mobile app, UIDAI new app launch, update Aadhaar online, Aadhaar mobile app 2025, Aadhaar card update online, e-Aadhaar download app,
ई-आधार मोबाइल ऐप। (Image Source: Gemini AI)

Aadhaar mobile App 2025: अब जल्द ही आधार अपडेट की झंझट खत्म होने वाली है। लंबी लाइन और तरह-तरह की परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार साल के अंत तक ऑनलाइन आधार ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए आप बड़ी आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकेंगे। यूआईडीएआई द्वारा बनाए जा रहे इस e-Aadhaar ऐप की मदद से आप घर बैठे ही अपना नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां अपडेट कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि ये ऐप कैसे काम करेगा।

क्या है e-Aadhaar App?

e-Aadhaar App एक नया मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से यूजर्स अपने आधार कार्ड को घर बैठे, मोबाइल से ही अपडेट कर सकेंगे।

कैसे करेगा काम? (मुख्य फीचर्स)

बायोमेट्रिक लॉगइन (Biometric Login)

लॉगिन के लिए मोबाइल OTP या फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।

खुद कर सकेंगे अपडेट (Update Features)

यूजर खुद ही फोटो, पता, जन्मतिथि, आदि अपडेट कर पाएंगे।

डॉक्यूमेंट अपलोड (Document Upload)

एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज सीधे मोबाइल से अपलोड किए जा सकेंगे।

रियल टाइम (Real-time Status Tracking)

आधार अपडेट का स्टेटस मोबाइल पर ही ट्रैक किया जा सकेगा।

सिक्योरिटी (Security)

पूरा प्रोसेस सुरक्षित और पेपरलेस होगा, आधार केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं।

क्या हैं ऐप के फायदे (Benefits Of App)

ई-आधार उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन के जरिए अपना नाम, जन्मतिथि और पता बदलने की सुविधा देगा। यह सेवा परेशानी मुक्त होगी क्योंकि लोगों को अपनी जानकारी बदलवाने के लिए अब आधार केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकग्निशन तकनीक के हस्तक्षेप से पूरे देश में उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवाएं मिलेंगी।

यूआईडीएआई की योजना (UIDAI Plans)

इस खास सुविधा के साथ अब यूआईडीएआई ये योजना बना रहा है कि वह उपयोगकर्ताओं का डेटा सीधे सरकारी स्रोतों से खुद ही ले सके. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा (Benefits)

  • बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग
  • कामकाजी लोग जिन्हें समय की कमी है
  • स्टूडेंट्स और ट्रांसफर होने वाले प्रोफेशनल्स

Updated on:

20 Sept 2025 06:38 pm

Published on:

20 Sept 2025 06:35 pm

Hindi News / Technology / e-Aadhaar App: अब चुटकियों में होगा आधार अपडेट! केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ई-आधार मोबाइल ऐप, जानें कैसे करेगा काम

